ดูดวง

เตือน 2 ราศี อย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ทวงยากแถมเสียเพื่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 17:44 น.
50
ดูดวงวันนี้ 20 1 69

เตือนสติสายเปย์! 2 ราศีมีเกณฑ์เสียเงินก้อนเพราะความสงสาร ระวังคนใกล้ตัวมาขอกินทุนคืน ทวงไม่ได้แถมเสียความสัมพันธ์ถาวร ปิดกระเป๋าให้แน่นก่อนจะไม่มีกินเอง

ช่วงต้นปีที่ใคร ๆ ก็อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยความใจดี แต่ดวงดาวเจ้ากรรมซัดกลับเตือนแรงว่า “ความเมตตาจะพาซวย!” โดยเฉพาะ 2 ราศีที่ช่วงนี้ดวงการเงินตกภพ “มรณะ-วินาศ” เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ใครมาขอยืมเงินในจังหวะนี้บอกเลยว่าโอกาสได้คืนมีไม่ถึง 1% แถมที่น่าเจ็บใจกว่าคือคนที่มาขอยืมมักจะเป็นคนใกล้ตัวที่เราเคารพรัก การให้ยืมครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การเสียเงิน แต่มันคือการ “ซื้อศัตรู” เข้ามาในชีวิตโดยแท้จริง

1. ราศีกรกฎ : ความสงสารทำพิษ ญาติมิตรพาถังแตก

ชาวกรกฎผู้มีจิตใจเมตตาประดุจแม่พระ ช่วงนี้ดวงชะตาจะดึงดูด “เจ้ากรรมนายเวรในคราบคนรู้จัก” เข้ามาหา จะมีคนสนิทหรือญาติพี่น้องมาเล่าเรื่องความลำบาก บีบน้ำตา หรืออ้างความจำเป็นเร่งด่วนจนคุณใจอ่อนอยากช่วย หากให้ไปแล้ว นอกจากจะไม่ได้คืนตามกำหนด คุณยังจะโดนคำพูดถากถางหรือโดนหนีหน้าเมื่อถึงเวลาทวงถาม กลายเป็นความทุกข์ใจที่สลัดไม่หลุด

คำแนะนำ : ให้โกหกสีขาวว่า “เงินติดอยู่ในกองทุน” หรือ “กำลังผ่อนของหนัก” อย่าโชว์ตัวเลขในบัญชีให้ใครเห็นเด็ดขาด

2. ราศีตุลย์ : ห่วงหน้าตาแต่เงินในเป๋าหาย ทวงจนอายแต่เขาเฉย

ชาวตุลย์ที่มักจะเกรงใจคนอื่นและกลัวการถูกมองว่าไม่มีน้ำใจ ช่วงนี้ดวงคุณถูก “เอาเปรียบ” ได้ง่ายที่สุด เพื่อนฝูงหรือคนในสังคมเดียวกันจะมาขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน มักอ้างว่าจะคืนให้เร็ว ๆ นี้ (เช่น สิ้นเดือนหรืออาทิตย์หน้า) การให้ยืมครั้งนี้จะทำให้คุณเสียมิตรภาพถาวร เพราะคนยืมจะ “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” และใช้ชีวิตหรูหรากว่าคุณในขณะที่คุณต้องประหยัด

คำแนะนำ : อ้างเรื่อง “ภาระทางบ้าน” หรือ “ต้องจ่ายประกัน” ไปก่อน การเสียหน้าเพราะปฏิเสธในวันนี้ ดีกว่าเสียใจเพราะเงินหายในวันหน้าครับ

คำแนะนำส่งท้าย

2 ราศีที่ต้อง “มัดปากถุงเงิน” ให้แน่น หากเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ หรือถูกกดดันหนักมาก หมอมีวิธีแก้เคล็ดและป้องกันมาฝากครับ

เสริมดวงแก้เคล็ด : ให้ไปทำบุญ “ชำระหนี้สงฆ์” ตามวัดต่าง ๆ หรือบริจาคเงินซื้อ “แม่กุญแจและลูกกุญแจ” ถวายวัด เพื่อเป็นเคล็ดในการล็อกทรัพย์ไม่ให้ไหลออกและป้องกันการถูกเบียดเบียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 20 1 69 ดูดวง

เตือน 2 ราศี อย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ทวงยากแถมเสียเพื่อน

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปริศนา! ดญ. 13 ไฟคลอกดับคาเตียง ศาลชี้ “มีคนจุดไฟ” พิรุธพ่อแม่กันท่าไม่ให้ตร.สอบพี่น้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด ปล่อยทารกตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน บันเทิง

นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด จับ “ทารก” ตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบื้องหลังละครสั้นจีนบังคับทารกตากฝนจริงกลางดึกจนร้องแทบขาดใจ แลกค่าตัว 3630 บาท ข่าวต่างประเทศ

ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คืนเดียวช่วยทะลุ 1 ล้าน เคส “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพัง พลเมืองดีแจ้งปิดบริจาค เคลียร์ปมคนห่วง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ทุกวัน 20–26 ม.ค. 69 พิธีเปิด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 พิธีเปิด เริ่ม 20 ม.ค. 69

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ เผยภาพล่าสุดหลังแก้หน้าพังจากพิษศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยมาก หลังหน้าเบี้ยว-พิษศัลยกรรม ทุกข์ทรมาน ใส่แมสก์ 3 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม ข่าว

ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินสวมชุดสีกากี เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ 9 ธ.ค. 2568 ข่าวการเมือง

อนุทิน ซัดเกมสกปรก ใส่ร้าย แม่เป็นญาติผู้ก่อตั้ง “อิตาเลียน-ไทย”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งขับมาทางมืดเจอเทรลเลอร์กลับรถตัดหน้า ข่าว

เกือบไปแล้ว! เก๋งมุดใต้ท้อง ‘เทรลเลอร์’ มักง่าย กลับรถขวางถนน เฉียดหัวไปนิดเดียว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สาวขับรถงงหนัก เจอก๊วนสิงห์ 2 ล้อโชว์สัญลักษณ์มือ ก่อนหลุดอุทานสั้นๆ 3 พยางค์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 19 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 19/1/69 เช็กผลทุกรางวัล สถิติย้อนหลังออกวันจันทร์ 15 งวด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคข้อเข่าเสื่อม สุขภาพและการแพทย์

โรคข้อเข่าเสื่อม ภัยเงียบที่มากับอายุ รู้เร็ว รักษาได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน บันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม. ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 17:44 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปริศนา! ดญ. 13 ไฟคลอกดับคาเตียง ศาลชี้ “มีคนจุดไฟ” พิรุธพ่อแม่กันท่าไม่ให้ตร.สอบพี่น้อง

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด ปล่อยทารกตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน

นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด จับ “ทารก” ตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
เบื้องหลังละครสั้นจีนบังคับทารกตากฝนจริงกลางดึกจนร้องแทบขาดใจ แลกค่าตัว 3630 บาท

ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button