เตือน 2 ราศี อย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ทวงยากแถมเสียเพื่อน

เตือนสติสายเปย์! 2 ราศีมีเกณฑ์เสียเงินก้อนเพราะความสงสาร ระวังคนใกล้ตัวมาขอกินทุนคืน ทวงไม่ได้แถมเสียความสัมพันธ์ถาวร ปิดกระเป๋าให้แน่นก่อนจะไม่มีกินเอง
ช่วงต้นปีที่ใคร ๆ ก็อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยความใจดี แต่ดวงดาวเจ้ากรรมซัดกลับเตือนแรงว่า “ความเมตตาจะพาซวย!” โดยเฉพาะ 2 ราศีที่ช่วงนี้ดวงการเงินตกภพ “มรณะ-วินาศ” เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ใครมาขอยืมเงินในจังหวะนี้บอกเลยว่าโอกาสได้คืนมีไม่ถึง 1% แถมที่น่าเจ็บใจกว่าคือคนที่มาขอยืมมักจะเป็นคนใกล้ตัวที่เราเคารพรัก การให้ยืมครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การเสียเงิน แต่มันคือการ “ซื้อศัตรู” เข้ามาในชีวิตโดยแท้จริง
1. ราศีกรกฎ : ความสงสารทำพิษ ญาติมิตรพาถังแตก
ชาวกรกฎผู้มีจิตใจเมตตาประดุจแม่พระ ช่วงนี้ดวงชะตาจะดึงดูด “เจ้ากรรมนายเวรในคราบคนรู้จัก” เข้ามาหา จะมีคนสนิทหรือญาติพี่น้องมาเล่าเรื่องความลำบาก บีบน้ำตา หรืออ้างความจำเป็นเร่งด่วนจนคุณใจอ่อนอยากช่วย หากให้ไปแล้ว นอกจากจะไม่ได้คืนตามกำหนด คุณยังจะโดนคำพูดถากถางหรือโดนหนีหน้าเมื่อถึงเวลาทวงถาม กลายเป็นความทุกข์ใจที่สลัดไม่หลุด
คำแนะนำ : ให้โกหกสีขาวว่า “เงินติดอยู่ในกองทุน” หรือ “กำลังผ่อนของหนัก” อย่าโชว์ตัวเลขในบัญชีให้ใครเห็นเด็ดขาด
2. ราศีตุลย์ : ห่วงหน้าตาแต่เงินในเป๋าหาย ทวงจนอายแต่เขาเฉย
ชาวตุลย์ที่มักจะเกรงใจคนอื่นและกลัวการถูกมองว่าไม่มีน้ำใจ ช่วงนี้ดวงคุณถูก “เอาเปรียบ” ได้ง่ายที่สุด เพื่อนฝูงหรือคนในสังคมเดียวกันจะมาขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน มักอ้างว่าจะคืนให้เร็ว ๆ นี้ (เช่น สิ้นเดือนหรืออาทิตย์หน้า) การให้ยืมครั้งนี้จะทำให้คุณเสียมิตรภาพถาวร เพราะคนยืมจะ “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” และใช้ชีวิตหรูหรากว่าคุณในขณะที่คุณต้องประหยัด
คำแนะนำ : อ้างเรื่อง “ภาระทางบ้าน” หรือ “ต้องจ่ายประกัน” ไปก่อน การเสียหน้าเพราะปฏิเสธในวันนี้ ดีกว่าเสียใจเพราะเงินหายในวันหน้าครับ
คำแนะนำส่งท้าย
2 ราศีที่ต้อง “มัดปากถุงเงิน” ให้แน่น หากเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ หรือถูกกดดันหนักมาก หมอมีวิธีแก้เคล็ดและป้องกันมาฝากครับ
เสริมดวงแก้เคล็ด : ให้ไปทำบุญ “ชำระหนี้สงฆ์” ตามวัดต่าง ๆ หรือบริจาคเงินซื้อ “แม่กุญแจและลูกกุญแจ” ถวายวัด เพื่อเป็นเคล็ดในการล็อกทรัพย์ไม่ให้ไหลออกและป้องกันการถูกเบียดเบียน
