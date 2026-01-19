ข่าว

เกือบไปแล้ว! เก๋งมุดใต้ท้อง ‘เทรลเลอร์’ มักง่าย กลับรถขวางถนน เฉียดหัวไปนิดเดียว

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 17:21 น.
60
เก๋งขับมาทางมืดเจอเทรลเลอร์กลับรถตัดหน้า

เปิดคลิปนาทีระทึก รถเก๋งขับมาทางมืดเจอเทรลเลอร์กลับรถตัดหน้า ทั้งที่มีป้ายห้ามกลับ ตัดสินใจพุ่งมุดใต้ท้องรถรอดปาฏิหาริย์ เผย ‘เกือบไปแล้ว สูงกว่านี้น่าจะไม่รอด’

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกวินาทีขณะรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วในทางมืด ก่อนจะเจอรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ขวางลำอยู่ โดยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดขึ้น แต่รถกลับพุ่งลอดผ่านใต้ท้องรถไปได้อย่างเหลือเชื่อ

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอ 2 มุมมองที่เผยให้เห็นความน่าหวาดเสียวของอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมุมที่ 1 ผ่านกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุ จับภาพขณะรถวิ่งอยู่ในเลนขวาบนถนนที่มีไฟส่องสว่างค่อนข้างน้อย ทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน จู่ ๆ ก็ปรากฏรถเทรลเลอร์กำลังเลี้ยวตีวงขวางถนนอยู่ข้างหน้าในระยะกระชั้นชิด

ส่วนมุมกล้องหน้ารถคันอื่น เผยให้เห็นจังหวะที่รถเก๋งพุ่งลอดใต้ส่วนพ่วงของรถเทรลเลอร์ไปแบบฉิวเฉียด ชนิดที่เรียกว่าเฉียดหลังคาและศีรษะคนขับไปเพียงนิดเดียว สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็น

รถ BMW พุ่งมุดใต้ท้องเทรลเลอร์

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าของรถคันดังกล่าวได้ออกมาอัปเดตสภาพความเสียหายเพิ่มเติม เผยว่ารถของตนคือ รถยนต์ BMW สีดำ จากการตรวจสอบพบว่ามีเพียงเฟืองปรับไฟหน้าด้านขวาแตก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเคลมประกัน

เจ้าตัวระบุว่าบริเวณดังกล่าวมีกฎจราจรชัดเจนว่าห้ามรถเกิน 4 ล้อ กลับรถ โดยพื้นที่ถูกออกแบบมาให้รถเล็กชิดขวาสุดเพื่อกลับรถ และมีการปิดช่องทางไว้ 1 เลน

ฝั่งผู้โพสต์คลิปทิ้งท้ายด้วยความสงสัยว่า รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดนี้ ทำไมถึงกล้าฝ่าฝืนกฎจราจรมากลับรถในจุดที่ห้ามไว้ ถือเป็นการกระทำที่มักง่ายและเสี่ยงต่อชีวิตเพื่อนร่วมทางเป็นอย่างมาก

รถ BMW พุ่งมุดใต้ท้องเทรลเลอร์ - 2

