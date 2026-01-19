เกือบไปแล้ว! เก๋งมุดใต้ท้อง ‘เทรลเลอร์’ มักง่าย กลับรถขวางถนน เฉียดหัวไปนิดเดียว
เปิดคลิปนาทีระทึก รถเก๋งขับมาทางมืดเจอเทรลเลอร์กลับรถตัดหน้า ทั้งที่มีป้ายห้ามกลับ ตัดสินใจพุ่งมุดใต้ท้องรถรอดปาฏิหาริย์ เผย ‘เกือบไปแล้ว สูงกว่านี้น่าจะไม่รอด’
เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกวินาทีขณะรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วในทางมืด ก่อนจะเจอรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ขวางลำอยู่ โดยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดขึ้น แต่รถกลับพุ่งลอดผ่านใต้ท้องรถไปได้อย่างเหลือเชื่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอ 2 มุมมองที่เผยให้เห็นความน่าหวาดเสียวของอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมุมที่ 1 ผ่านกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุ จับภาพขณะรถวิ่งอยู่ในเลนขวาบนถนนที่มีไฟส่องสว่างค่อนข้างน้อย ทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน จู่ ๆ ก็ปรากฏรถเทรลเลอร์กำลังเลี้ยวตีวงขวางถนนอยู่ข้างหน้าในระยะกระชั้นชิด
ส่วนมุมกล้องหน้ารถคันอื่น เผยให้เห็นจังหวะที่รถเก๋งพุ่งลอดใต้ส่วนพ่วงของรถเทรลเลอร์ไปแบบฉิวเฉียด ชนิดที่เรียกว่าเฉียดหลังคาและศีรษะคนขับไปเพียงนิดเดียว สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็น
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าของรถคันดังกล่าวได้ออกมาอัปเดตสภาพความเสียหายเพิ่มเติม เผยว่ารถของตนคือ รถยนต์ BMW สีดำ จากการตรวจสอบพบว่ามีเพียงเฟืองปรับไฟหน้าด้านขวาแตก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเคลมประกัน
เจ้าตัวระบุว่าบริเวณดังกล่าวมีกฎจราจรชัดเจนว่าห้ามรถเกิน 4 ล้อ กลับรถ โดยพื้นที่ถูกออกแบบมาให้รถเล็กชิดขวาสุดเพื่อกลับรถ และมีการปิดช่องทางไว้ 1 เลน
ฝั่งผู้โพสต์คลิปทิ้งท้ายด้วยความสงสัยว่า รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดนี้ ทำไมถึงกล้าฝ่าฝืนกฎจราจรมากลับรถในจุดที่ห้ามไว้ ถือเป็นการกระทำที่มักง่ายและเสี่ยงต่อชีวิตเพื่อนร่วมทางเป็นอย่างมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ
- รถเมล์ซิ่งชนพระ ขณะข้ามทางม้าลาย ตัวติดใต้ท้องรถ โชคดีช่วยได้ทัน
- หนุ่มประมาท จอดรถติดเครื่องไว้ พุ่งชนสาว19 ดับ คาใต้ท้องรถ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: