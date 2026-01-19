ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 17:19 น.
51
วิจารณ์สนั่น! หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรูเดือนละ 1.5 หมื่น อ้างสอนวินัย-ความรักต้องเท่าเทียม

ชาวเน็ตกำลังถกเถียงเผ็ดร้อนในหัวข้อ “ความรักคือความเท่าเทียมจริงหรือ?” หลังมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เข้าไปโพสต์ขอคำปรึกษาในกลุ่ม “ปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว” เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ ข้อตกลงเรื่องเงินทองกับแฟนสาว ที่มีช่องว่างของรายได้ห่างกันถึง 6 เท่าตัว จนนำไปสู่ดราม่าที่ชาวเน็ตเสียงแตก

ฝ่ายชาย เจ้าของโพสต์ อายุ 29 ปี ระบุว่าตนเองมีฐานเงินเดือนสูงถึง 150,000 บาท ได้ตกลงวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับแฟนสาว อายุ 26 ปี มีเงินเดือนอยู่ที่ 25,000 บาท สถานที่พักคือคอนโดมิเนียมหรูระดับลักชูรี่ใจกลางเมือง ฝ่ายชายเป็นคนซื้อและรับภาระผ่อนชำระกับธนาคารอยู่ที่เดือนละ 40,000 บาท

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายยื่นข้อเสนอแกมบังคับว่า หากฝ่ายหญิงจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วย จะต้องช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าห้องเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อเดือน

ข้อเสนอทำให้ฝ่ายหญิงถึงกับกุมขมับ แย้งกลับไปว่า “จ่ายไม่ไหว” เพราะหากต้องจ่ายเงินจำนวนนี้จริง เธอจะเหลือเงินใช้ชีวิตทั้งเดือนเพียงแค่ 10,000 บาท เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ในเมื่อฝ่ายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องและมีรายได้มากกว่ามหาศาล ก็ควรจะให้เธออยู่ฟรี หรืออย่างมากที่สุดก็ช่วยรับผิดชอบเพียงแค่ค่าน้ำและค่าไฟก็น่าจะเพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายชายกลับยืนกรานในหลักการของตนเองอย่างหนักแน่น ให้เหตุผลในโพสต์ว่า “ความรักคือความเท่าเทียม” หากแฟนสาวต้องการที่จะเสพสุขกับที่พักอาศัยระดับลักชูรี่ ก็จำเป็นต้องจ่ายแลกมา ไม่ใช่การทำการกุศล ตนจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมาแบกรับภาระให้ใครฟรีๆ พร้อมตั้งคำถามกลับสู่สังคมว่า ตนผิดหรือไม่ที่อยากจะสร้างวินัยทางการเงินให้แฟน และต้องการให้ความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนความแฟร์ ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมา “เกาะกิน”

ทันทีที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของฝ่ายชาย อาทิ ความเห็นหนึ่งที่ระบุว่า “เงินเดือน 150,000 บาท น่าจะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้”

ทว่าเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบโต้คอมเมนต์ดังกล่าวแบบหนังคนละม้วน โดยระบุว่า “ขอบคุณที่เป็นห่วงครับ แต่วุฒิภาวะของผมบอกว่า การปล่อยให้คนเงินเดือน 25,000 บาท มาเสพติดไลฟ์สไตล์ระดับนี้ฟรีๆ คือการทำร้ายเขาทางอ้อม ผมกำลังสอนวินัยทางการเงินให้เขาอยู่ คุณไม่เข้าใจบริบทหรอกครับ

ชาวเน็ตมีทั้งฝ่ายที่มองว่าผู้ชายใจแคบ คิดเล็กคิดน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ กับฝ่ายที่มองว่าผู้ชายมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาร่วมชีวิตในแบบที่ตนต้องการ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ยังมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องราวดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงการแต่งเรื่อง เพื่อเรียกยอดไลก์และยอดแชร์ สร้างความปั่นป่วนในสังคมออนไลน์เท่านั้นหรือไม่ ซึ่งยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไป

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 17:19 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

