ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 พิธีเปิด เริ่ม 20 ม.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 18:34 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:55 น.
55
ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ทุกวัน 20–26 ม.ค. 69 พิธีเปิด

ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ทุกวัน 20–26 ม.ค. 69 พิธีเปิด ช่อง PPTVHD 36

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ขอเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศ รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬา “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ร่วมส่งเสียงเชียร์และกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ ลงสนามแข่งขันในการลุ้นเหรียญทองตลอดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569

ประเดิมความยิ่งใหญ่ยิงสดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 20 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และห้ามพลาด! การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ที่จะขนทัพความมันส์มาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมส่งเสียงเชียร์กันแบบสด ๆ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ประเทศไทยกลับมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา นับเป็นการหวนกลับมาจัดการแข่งขันรายการนี้ในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 18 ปี โดยเมืองหลักในการจัดการแข่งขันยังคงปักหลักที่ จ.นครราชสีมา (โคราช) เช่นเดิม พร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก 10 ชาติสมาชิกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) ที่เข้าร่วมชิงชัยเหรียญทอง ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, เมียนมา, ติมอร์-เลสเต และ ไทย ในฐานะเจ้าภาพ

สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ไทยจบที่ อันดับ 2 คว้า 126 เหรียญทอง 110 เหรียญเงิน และ 92 เหรียญทองแดง ส่งผลให้เป้าหมายปีนี้ คือการทวงคืนตำแหน่งเจ้าเหรียญทองกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเป้าหมายกวาด 231 เหรียญทอง

ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาไทยที่ลงชิงชัยในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ เหล่าซูเปอร์สตาร์ความหวังของไทยมากันครบ นำโดย “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เจ้าของ 5 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ นับเป็นการลงแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรกของเจ้าตัว ตามด้วย “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2012, “กร” พงศกร แปยอ นักกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร เจ้าของ 6 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ และ “ปิ่น” อัญชญา เกตุแก้ว นักกีฬาว่ายน้ำเจ้าของ 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12

แฟน ๆ ชาวไทยทั้งประเทศห้ามพลาด! ร่วมส่งเสียงเชียร์และส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ ในฐานะเจ้าภาพศึก “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคมนี้ พีพีทีวี ถ่ายทอดสดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พร้อมติดตามผลการแข่งขันและอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวตลอดทัวร์นาเมนต์ รวมถึงการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 20 มกราคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป รับชมได้ทางหน้าจอ PPTV HD 36 และ PPTV Sports

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เบื้องหลังละครสั้นจีนบังคับทารกตากฝนจริงกลางดึกจนร้องแทบขาดใจ แลกค่าตัว 3630 บาท ข่าวต่างประเทศ

ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

คืนเดียวช่วยทะลุ 1 ล้าน เคส “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพัง พลเมืองดีแจ้งปิดบริจาค เคลียร์ปมคนห่วง

25 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ทุกวัน 20–26 ม.ค. 69 พิธีเปิด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด อาเซียนพาราเกมส์ 2026 พิธีเปิด เริ่ม 20 ม.ค. 69

26 นาที ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ เผยภาพล่าสุดหลังแก้หน้าพังจากพิษศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยมาก หลังหน้าเบี้ยว-พิษศัลยกรรม ทุกข์ทรมาน ใส่แมสก์ 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม ข่าว

ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินสวมชุดสีกากี เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ 9 ธ.ค. 2568 ข่าวการเมือง

อนุทิน ซัดเกมสกปรก ใส่ร้าย แม่เป็นญาติผู้ก่อตั้ง “อิตาเลียน-ไทย”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งขับมาทางมืดเจอเทรลเลอร์กลับรถตัดหน้า ข่าว

เกือบไปแล้ว! เก๋งมุดใต้ท้อง ‘เทรลเลอร์’ มักง่าย กลับรถขวางถนน เฉียดหัวไปนิดเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สาวขับรถงงหนัก เจอก๊วนสิงห์ 2 ล้อโชว์สัญลักษณ์มือ ก่อนหลุดอุทานสั้นๆ 3 พยางค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 19 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 19/1/69 เช็กผลทุกรางวัล สถิติย้อนหลังออกวันจันทร์ 15 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคข้อเข่าเสื่อม สุขภาพและการแพทย์

โรคข้อเข่าเสื่อม ภัยเงียบที่มากับอายุ รู้เร็ว รักษาได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน บันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม. ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท ข่าว

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 18:34 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:55 น.
55
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบื้องหลังละครสั้นจีนบังคับทารกตากฝนจริงกลางดึกจนร้องแทบขาดใจ แลกค่าตัว 3630 บาท

ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

คืนเดียวช่วยทะลุ 1 ล้าน เคส “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพัง พลเมืองดีแจ้งปิดบริจาค เคลียร์ปมคนห่วง

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
จิ๊ก เนาวรัตน์ เผยภาพล่าสุดหลังแก้หน้าพังจากพิษศัลยกรรม

ภาพล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยมาก หลังหน้าเบี้ยว-พิษศัลยกรรม ทุกข์ทรมาน ใส่แมสก์ 3 ปี

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button