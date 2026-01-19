คืนเดียวช่วยทะลุ 1 ล้าน เคส “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพัง พลเมืองดีแจ้งปิดบริจาค เคลียร์ปมคนห่วง
ยอดบริจาคคืนเดียวทะลุ 1 ล้าน เคสน้องบูม นักเรียนม.5 สู้ชีวิตห้องเช่าลำพัง ที่นนทบุรี โลกโซเชียลแอบห่วงหลังพลังเห็นใจทะลัก
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เมศ เจ้าชายน้อย” หนึ่งในพลเมืองดีซึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวของน้องบูม เด็กม.5 สู้ชีวิตที่จ.นนทบุรี โดยหลังจากเรื่องราวที่ต้องออกมาเผชิญชีวิตลำพังตั้งแต่ ม.1 ต้องใช้ชีวิตในห้องเช่าเดือนละ 2,500 บาท กับที่นอน 3 ฟุต กัดฟันทำงานเสริมร้านพิซซ่า แต่ก็สารภาพรายได้เดือนละ 6,000 บ. กังวลจะพอต่ออนาคตการศึกษาหรือไม่
ล่าสุดผ่านไปเพียงวันเดียว การช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามา หลังคุณเมศ ขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ ก็มีคนใจบุญทยอยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือ เพียงข้ามคืนเงินเข้าบัญชีถึง 1 ล้านบาท ก่อนที่จะประกาศปิดความช่วยเหลือ เพราะเงินเพียงพอแล้ว
สำหรับเงินจำนวน 1 ล้านบาทนั้น มีหน่วยงานราชการโดยตรง ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี จะเข้ามาดำเนินช่วยการดูแลเรื่องการเรียนของน้อง และช่วยดูแลเรื่องเงินที่พลเมืองดีส่งมาช่วยเหลือน้องทุกขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ นายปรเมศร์ พลเมืองดีในฐานะสื่อกลางยังได้ย้ำผ่านโพสต์อัปเดตล่าสุด เรื่องที่โลกโซเชียลกังวล จะมีญาติพี่น้อง พ่อ แม่ เพิ่มเติม หรือจะมีใครมาขอเงินน้อง ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีหน่วยงานราชการในท้องที่กำกับดูแลให้โดยตรง
“เบื้องต้นเมศได้เมศดำเนินการลบเลขบัญชีของน้องบูมออกจากหน้าสื่อเฟสบุคของผมออกเรียบร้อยแล้วครับ”
เมศ ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆทุกคนที่ให้ความเป็นห่วงและติดตามเรื่องราวพร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้น้องนะครับ
ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เห็นความลำบาก มานะ ขยัน อดทนในตัวน้องและส่งเรื่องมาเข้ามาให้ทางหน่วยงานราชกานของจังหวัดนนทบุรีให้รับทราบ
ขอขอบคุณทางหน่วยงานของจังหวัดที่รับทราบเรื่องและไม่นิ่งนอนใจประสานงานความช่วยเหลือมาถึงผมเพื่อเข้าช่วยเหลือน้องและผมก็เป็นสื่อกลางในความช่วยเหลือในสื่อออนไลน์จนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับทราบเรื่องราวของน้อง
”เมศขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนในสื่อออนไลน์ จากใจจริงครับ“.
