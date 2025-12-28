แผ่นดินไหวไต้หวัน 7.0 แมกนิจูด เตือนระวัง “อาฟเตอร์ช็อก” ต่อเนื่อง 7 วัน
ศูนย์วัดแผ่นดินไหวไต้หวัน เตือนเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกขนาด 5.5-6.0 ตลอดสัปดาห์นี้ หลังแรงสั่นสะเทือนทำไฟดับกว่า 3,000 ครัวเรือนในอี๋หลาน แต่ไร้รายงานความเสียหายรุนแรง
เมื่อเวลา 23.05 น. ของวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 ธ.ค.2025) ตามเวลาท้องถิ่นไต้หวัน ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.0 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองอี๋หลานทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 32 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกประมาณ 73 กิโลเมตร
แรงสั่นสะเทือนแผ่กระจายครอบคลุมทั่วเกาะไต้หวัน รวมถึงกรุงไทเปที่อาคารต่าง ๆ สั่นไหวอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ประเมินความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 4 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อย ส่วนผลกระทบในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลกรุงไทเปรายงานสถานการณ์เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในพื้นที่เมืองหลวงมีเพียงรายงานเหตุท่อก๊าซและท่อน้ำรั่วบางจุด รวมถึงรอยร้าวขนาดเล็กบนตัวอาคาร
ขณะที่บริษัทการไฟฟ้าไต้หวัน (Taiwan Power Company) ระบุว่า บ้านเรือนกว่า 3,000 หลังในเมืองอี๋หลานประสบปัญหาไฟฟ้าดับชั่วคราว
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัท TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ระดับโลก รายงานว่าโรงงานบางแห่งในนิคมวิทยาศาสตร์ซินจู๋ทางตอนเหนือ มีแรงสั่นสะเทือนถึงเกณฑ์ต้องอพยพพนักงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานทั้งหมดได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย
คำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ เตรียมพร้อมรับมืออาฟเตอร์ช็อก
นายเฉิน ต้าอี้ หัวหน้าส่วนศูนย์วัดแผ่นดินไหว เปิดเผยในการแถลงข่าวช่วงดึกว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้
ศูนย์วัดแผ่นดินไหวแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับอาฟเตอร์ช็อก (แผ่นดินไหวตาม) ที่อาจมีความรุนแรงระหว่างขนาด 5.5 ถึง 6.0 ภายในช่วง 3 วันถึง 1 สัปดาห์ข้างหน้า แต่คาดว่าความเสียหายจะไม่ขยายวงกว้างนัก เนื่องจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกและอยู่นอกชายฝั่ง
สถิติความรุนแรงในรอบ 26 ปี ข้อมูลจากทางการระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ครั้งที่ 3 ที่ส่งผลกระทบต่อไต้หวันในรอบ 26 ปี ต่อจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,400 ราย และเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024 ที่มีผู้เสียชีวิต 20 ราย
อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้ว พร้อมกำชับให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไต้หวันตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกสองแผ่น ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง (ดูคลิป).
ที่มา : Taiwannews , CNN
ขอบคุณคลิปจาก : Focus Taiwan (CNA English News)
