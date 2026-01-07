ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:28 น.
61
7 มกราคม 2569 — สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ตรวจพบเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.7 แมกนิจูด เขย่าพื้นที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้า ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนกวิ่งหนีออกจากอาคาร แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ

จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10 กิโลเมตร (6 ไมล์) ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บากูลิน (Baculin) ในเมืองฮินาตวน จังหวัดซูริเกา เดล ซูร์ ประมาณ 68 กิโลเมตร

ในขณะที่ สถาบันภูเขาไฟและวิทยาแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ (Phivolcs) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่ระดับ 6.4 แมกนิจูด ที่ความลึก 23 กิโลเมตร พร้อมออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและระวังแรงสั่นสะเทือนตามมา (Aftershocks)

ชาวบ้านผวา วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น โจอี้ โมนาโต ผู้กำกับการตำรวจท้องที่เมืองฮินาตวน เปิดเผยว่า แม้แรงสั่นสะเทือนจะไม่รุนแรงมากนักในความรู้สึก แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกจนทำให้ประชาชนพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านเรือนและอาคารเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลาง

ด้าน เทเรซิโต บาคลคอล ผู้อำนวยการ Phivolcs ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยืนยันว่า ไม่น่าจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ทำลายล้างได้ เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาและความลึกของจุดศูนย์กลาง

ทั้งนี้ จุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากจุดที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งซ้อนเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน (ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 7 ราย) เพียงไม่ถึง 10 กิโลเมตร โดยประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บน “วงแหวนแห่งไฟ” ในมหาสมุทรแปซิฟิก จึงมักเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง

