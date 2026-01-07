ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย
ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย ทางการยัน “ไม่เตือนสึนามิ”
7 มกราคม 2569 — สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ตรวจพบเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.7 แมกนิจูด เขย่าพื้นที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้า ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนกวิ่งหนีออกจากอาคาร แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10 กิโลเมตร (6 ไมล์) ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บากูลิน (Baculin) ในเมืองฮินาตวน จังหวัดซูริเกา เดล ซูร์ ประมาณ 68 กิโลเมตร
ในขณะที่ สถาบันภูเขาไฟและวิทยาแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ (Phivolcs) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่ระดับ 6.4 แมกนิจูด ที่ความลึก 23 กิโลเมตร พร้อมออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและระวังแรงสั่นสะเทือนตามมา (Aftershocks)
ชาวบ้านผวา วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น โจอี้ โมนาโต ผู้กำกับการตำรวจท้องที่เมืองฮินาตวน เปิดเผยว่า แม้แรงสั่นสะเทือนจะไม่รุนแรงมากนักในความรู้สึก แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกจนทำให้ประชาชนพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านเรือนและอาคารเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลาง
ด้าน เทเรซิโต บาคลคอล ผู้อำนวยการ Phivolcs ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยืนยันว่า ไม่น่าจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ทำลายล้างได้ เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาและความลึกของจุดศูนย์กลาง
ทั้งนี้ จุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากจุดที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งซ้อนเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน (ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 7 ราย) เพียงไม่ถึง 10 กิโลเมตร โดยประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บน “วงแหวนแห่งไฟ” ในมหาสมุทรแปซิฟิก จึงมักเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง
- แผ่นดินไหวไต้หวัน 7.0 แมกนิจูด เตือนระวัง “อาฟเตอร์ช็อก” ต่อเนื่อง 7 วัน
- ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น
- ญี่ปุ่นกางแผนรับมือ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นโตเกียว คาดคน 8.4 ล้าน เคว้งกลับบ้านไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: