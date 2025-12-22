ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 23:25 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 23:25 น.
ด่วน! แผ่นดินไหว 5.2 แมกนิจูด พรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนไกลถึงเชียงราย ชาวแม่สาย-เชียงรุ้ง ผวาเตียงสั่น

22 ธันวาคม 2568 – กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาดปานกลางบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงภาคเหนือของไทยในช่วงดึกที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 22:45:59 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ พรมแดนประเทศลาว – ประเทศจีน (ละติจูด 21.327°N, ลองจิจูด 101.582°E) จุดเกิดเหตุมีความลึกจากผิวดินประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ไปประมาณ 166 กิโลเมตร

หลังเกิดเหตุ มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้ามายังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ดังนี้

อ.แม่สาย (ต.เวียงพางคำ): ประชาชนในบ้านเดี่ยว 1 ชั้น รายงานว่าขณะนอนบนเตียงรู้สึกสั่นไหวประมาณ 10 วินาที

อ.เวียงเชียงรุ้ง (ต.ทุ่งก่อ): ผู้พักอาศัยบนชั้น 3 ของหอพัก/อพาร์ตเมนต์ รายงานว่าหลังคาและฝ้าเพดานสั่น รวมถึงเตียงนอนสั่นไหวประมาณ 3-5 วินาที

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรง แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นตามมา

