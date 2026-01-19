ข่าวต่างประเทศ

เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้

62
20 อันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2026

เปิด 20 อันดับมหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองเม็ดเงินรวมกว่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ อันดับ 1 ไม่พลิกโผ ‘อีลอน มัสก์’ สร้างประวัติศาสตร์ความรวย 7.14 แสนล้านดอลลาร์

โลกการเงินในปี 2026 ต้องจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ข้อมูลล่าสุดจาก Forbes เผยความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีระดับท็อปเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ที่กลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินทะลุ 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความมั่งคั่งของ อีลอน มัสก์ พุ่งทะยานขึ้นเกือบ 30 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 ปัจจัยสำคัญมาจากมูลค่าหุ้นของเขาในบริษัท SpaceX ที่สูงถึง 3.66 แสนล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบัน SpaceX มีมูลค่าประเมินรวมอยู่ที่ 8 แสนล้านดอลลาร์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจขยับขึ้นไปแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ หากมีการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในปีนี้

หากย้อนกลับไปมองในปี 2020 เจฟฟ์ เบโซส เคยครองตำแหน่งบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สิน 1.45 แสนล้านดอลลาร์ แต่ในวันนี้ ทรัพย์สินของอีลอน มัสก์มีมูลค่ามากกว่าตัวเลขดังกล่าวถึงเกือบ 5 เท่า

ภาพรวมความมั่งคั่งของกลุ่มมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกของโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศส่วนใหญ่บนโลก

อีลอน มัสก์

นอกจาก อีลอน มัสก์ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากมหาเศรษฐีคนอื่น ๆ ดังนี้

แลร์รี เพจ (Larry Page) ผู้ร่วมก่อตั้ง Google รั้งอันดับ 2 ด้วยทรัพย์สิน 2.57 แสนล้านดอลลาร์ โดยได้รับอานิสงส์จากหุ้น Alphabet ที่พุ่งขึ้น 63% ในปี 2025

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอ Nvidia ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ 8 อย่างโดดเด่น ด้วยทรัพย์สิน 1.62 แสนล้านดอลลาร์ (จากเดิมที่มีเพียง 4.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020) หุ้นของ Nvidia พุ่งทะยานกว่า 4,200% ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีที่มีอัตราการเติบโตของทรัพย์สินเร็วที่สุดในกลุ่มท็อป 20

บิล เกตส์ (Bill Gates) : อดีตเบอร์ 2 ของโลกในปี 2020 ปัจจุบันร่วงลงมาอยู่อันดับ 18 ทรัพย์สินของเขาคงที่อยู่ที่ระดับประมาณ 1.03 แสนล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการโอนทรัพย์สินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่มูลนิธิ Bill & Melinda Gates เพื่อดำเนินงานด้านการกุศลอย่างต่อเนื่อง

เปิด 20 อันดับมหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2026

เว็บไซต์ visualcapitalist เผยรายชื่อ 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2026 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2026)

  1. Elon Musk (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 714.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  2. Larry Page (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 257.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  3. Jeff Bezos (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 251.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  4. Larry Ellison (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 242.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  5. Sergey Brin (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 237.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  6. Mark Zuckerberg (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 226.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  7. Bernard Arnault & family (ฝรั่งเศส) ทรัพย์สินสุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  8. Jensen Huang (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 162.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  9. Warren Buffett (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 147.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  10. Amancio Ortega (สเปน) ทรัพย์สินสุทธิ 147.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  11. Steve Ballmer (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 145.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  12. Michael Dell (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 138.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  13. Rob Walton & family (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 133.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  14. Jim Walton & family (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 130.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  15. Alice Walton (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 121.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  16. Michael Bloomberg (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 109.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  17. Mukesh Ambani (อินเดีย) ทรัพย์สินสุทธิ 108.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  18. Bill Gates (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 103.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  19. Carlos Slim Helu & family (เม็กซิโก) ทรัพย์สินสุทธิ 101.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  20. Francoise Bettencourt Meyers & family (ฝรั่งเศส) ทรัพย์สินสุทธิ 89.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก : visualcapitalist

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

