เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้
เปิด 20 อันดับมหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองเม็ดเงินรวมกว่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ อันดับ 1 ไม่พลิกโผ ‘อีลอน มัสก์’ สร้างประวัติศาสตร์ความรวย 7.14 แสนล้านดอลลาร์
โลกการเงินในปี 2026 ต้องจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ข้อมูลล่าสุดจาก Forbes เผยความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีระดับท็อปเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ที่กลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินทะลุ 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความมั่งคั่งของ อีลอน มัสก์ พุ่งทะยานขึ้นเกือบ 30 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 ปัจจัยสำคัญมาจากมูลค่าหุ้นของเขาในบริษัท SpaceX ที่สูงถึง 3.66 แสนล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบัน SpaceX มีมูลค่าประเมินรวมอยู่ที่ 8 แสนล้านดอลลาร์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจขยับขึ้นไปแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ หากมีการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในปีนี้
หากย้อนกลับไปมองในปี 2020 เจฟฟ์ เบโซส เคยครองตำแหน่งบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สิน 1.45 แสนล้านดอลลาร์ แต่ในวันนี้ ทรัพย์สินของอีลอน มัสก์มีมูลค่ามากกว่าตัวเลขดังกล่าวถึงเกือบ 5 เท่า
ภาพรวมความมั่งคั่งของกลุ่มมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกของโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศส่วนใหญ่บนโลก
นอกจาก อีลอน มัสก์ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากมหาเศรษฐีคนอื่น ๆ ดังนี้
แลร์รี เพจ (Larry Page) ผู้ร่วมก่อตั้ง Google รั้งอันดับ 2 ด้วยทรัพย์สิน 2.57 แสนล้านดอลลาร์ โดยได้รับอานิสงส์จากหุ้น Alphabet ที่พุ่งขึ้น 63% ในปี 2025
เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอ Nvidia ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ 8 อย่างโดดเด่น ด้วยทรัพย์สิน 1.62 แสนล้านดอลลาร์ (จากเดิมที่มีเพียง 4.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020) หุ้นของ Nvidia พุ่งทะยานกว่า 4,200% ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีที่มีอัตราการเติบโตของทรัพย์สินเร็วที่สุดในกลุ่มท็อป 20
บิล เกตส์ (Bill Gates) : อดีตเบอร์ 2 ของโลกในปี 2020 ปัจจุบันร่วงลงมาอยู่อันดับ 18 ทรัพย์สินของเขาคงที่อยู่ที่ระดับประมาณ 1.03 แสนล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการโอนทรัพย์สินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่มูลนิธิ Bill & Melinda Gates เพื่อดำเนินงานด้านการกุศลอย่างต่อเนื่อง
เปิด 20 อันดับมหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2026
เว็บไซต์ visualcapitalist เผยรายชื่อ 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2026 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2026)
-
Elon Musk (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 714.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Larry Page (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 257.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Jeff Bezos (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 251.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Larry Ellison (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 242.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Sergey Brin (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 237.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Mark Zuckerberg (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 226.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Bernard Arnault & family (ฝรั่งเศส) ทรัพย์สินสุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Jensen Huang (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 162.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Warren Buffett (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 147.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Amancio Ortega (สเปน) ทรัพย์สินสุทธิ 147.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Steve Ballmer (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 145.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Michael Dell (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 138.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Rob Walton & family (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 133.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Jim Walton & family (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 130.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Alice Walton (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 121.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Michael Bloomberg (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 109.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Mukesh Ambani (อินเดีย) ทรัพย์สินสุทธิ 108.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Bill Gates (สหรัฐฯ) ทรัพย์สินสุทธิ 103.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
Carlos Slim Helu & family (เม็กซิโก) ทรัพย์สินสุทธิ 101.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Francoise Bettencourt Meyers & family (ฝรั่งเศส) ทรัพย์สินสุทธิ 89.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลจาก : visualcapitalist
