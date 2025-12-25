ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี
พาไปดูชีวิตปัจจุบันของ หลัน เหยียน นางเอกอีโรติกดัง Sex and Zen 3D เปลี่ยนชื่อเป็น หลัน ซินเหยียน สาวไฮโซ ทายาทเศรษฐีธุรกิจรถยนต์
หากย้อนกลับไปในปี 2011 ภาพยนตร์อีโรติก 3 มิติเรื่อง Sex and Zen 3D (ตำรากามสูตร) ทำให้ชื่อของ “หลัน เหยียน” (Lan Yan) กลายเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนในฐานะเซ็กซี่สตาร์ระดับเอเชีย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับค่อยๆ เลือนหายไปจากวงการบันเทิงกระแสหลัก จนหลายคนสงสัยว่าชีวิตในปัจจุบันของเธอเป็นอย่างไร
ปัจจุบันเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลัน ซินเหยียน” (Lan Xinyan) เพื่อแก้เคล็ดและปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้คนจดจำในฐานะนักแสดงฝีมือดีแทนภาพจำเดิมที่ขายความเซ็กซี่ โดยหันมารับบทบาทที่เน้นอารมณ์และละครย้อนยุคในจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้น พร้อมสลัดลุคโป๊เปลือยเปลี่ยนเป็นสาวหวาน สวยแพง และดูเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
ความจริงที่น่าทึ่งคือ หลัน ซินเหยียน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากการแสดงเพื่อความอยู่รอด เพราะพื้นเพครอบครัวของเธอเข้าขั้นมหาเศรษฐี โดยครอบครัวของเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์รายใหญ่และมีเครือข่ายธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้
นอกจากมรดกแล้ว เธอเองยังเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจ โดยถือหุ้นในบริษัทผลิตภาพยนตร์ สื่อบันเทิง และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก
ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่เธอโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย จึงเต็มไปด้วยภาพการใช้ชีวิตระดับไฮโซ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าแบรนด์เนมหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสุดหรู เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าการรับเล่นภาพยนตร์เรื่องดังในอดีตเป็นเพียงก้าวหนึ่งในอาชีพเท่านั้น แต่ปัจจุบันเธอยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยฐานะที่แท้จริงและความสุขในแบบที่เธอเลือกเอง
อ้างอิง : weibo.com/lanyan
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตนางเอกดัง เสี่ยงคุกยาว! หลักฐานใหม่โผล่ ซิ่งรถเร็ว 185 กม./ชม. ชนท้ายรถพ่วงยับ
- สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: