ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:08 น.
พาไปดูชีวิตปัจจุบันของ หลัน เหยียน นางเอกอีโรติกดัง Sex and Zen 3D เปลี่ยนชื่อเป็น หลัน ซินเหยียน สาวไฮโซ ทายาทเศรษฐีธุรกิจรถยนต์

หากย้อนกลับไปในปี 2011 ภาพยนตร์อีโรติก 3 มิติเรื่อง Sex and Zen 3D (ตำรากามสูตร) ทำให้ชื่อของ “หลัน เหยียน” (Lan Yan) กลายเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนในฐานะเซ็กซี่สตาร์ระดับเอเชีย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับค่อยๆ เลือนหายไปจากวงการบันเทิงกระแสหลัก จนหลายคนสงสัยว่าชีวิตในปัจจุบันของเธอเป็นอย่างไร

ปัจจุบันเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลัน ซินเหยียน” (Lan Xinyan) เพื่อแก้เคล็ดและปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้คนจดจำในฐานะนักแสดงฝีมือดีแทนภาพจำเดิมที่ขายความเซ็กซี่ โดยหันมารับบทบาทที่เน้นอารมณ์และละครย้อนยุคในจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้น พร้อมสลัดลุคโป๊เปลือยเปลี่ยนเป็นสาวหวาน สวยแพง และดูเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

ความจริงที่น่าทึ่งคือ หลัน ซินเหยียน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากการแสดงเพื่อความอยู่รอด เพราะพื้นเพครอบครัวของเธอเข้าขั้นมหาเศรษฐี โดยครอบครัวของเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์รายใหญ่และมีเครือข่ายธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้

นอกจากมรดกแล้ว เธอเองยังเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจ โดยถือหุ้นในบริษัทผลิตภาพยนตร์ สื่อบันเทิง และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก

ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่เธอโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย จึงเต็มไปด้วยภาพการใช้ชีวิตระดับไฮโซ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าแบรนด์เนมหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสุดหรู เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าการรับเล่นภาพยนตร์เรื่องดังในอดีตเป็นเพียงก้าวหนึ่งในอาชีพเท่านั้น แต่ปัจจุบันเธอยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยฐานะที่แท้จริงและความสุขในแบบที่เธอเลือกเอง

อ้างอิง : weibo.com/lanyan

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

