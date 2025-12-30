“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน
นิตยสารฟอร์บส์ ประกาศให้ บียอนเซ่ นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ถือเป็นนักร้องคนที่ 5 ที่อยู่บนลิสต์ดังกล่าว ตามรอยสามีตัวเอง
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นิตยสารฟอร์บส์ ได้ประกาศให้ บียอนเซ่ เจ้าแม่แห่งวงการเพลง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน และเป็นนักร้องคนที่ 5 ที่เข้าไปอยู่ในรายชื่อของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยนักร้องคนอื่นๆที่อยู่ในลิสต์ดังกล่าวได้แก่ เทย์เลอร์ สวิฟ, ริฮันน่า, บรูซ สปริงส์ทีน, เจย์-ซี สามีของบียอนเซ่เอง
โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางนิตยสารประเมินว่าบียอนเซ่ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ราวๆ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.5 หมื่นหมื่นล้านบาท) และคาดว่าเธอน่าจะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นพันล้านในเร็วๆนี้จากความสำเร็จที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 Renaissance World Tour ทัวร์คอนเสิร์ตของบียอนเซ่ ทำเงินกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมไปถึงอัลบั้ม Cowboy Carter ในปี 2567 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก คว้าอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีจากแกรมมี่ ถือเป็นครั้งแรกที่เธอได้รับรางวัลดังกล่าว แม้ว่าเธอจะเคยเข้าชิงรางวัลสาขานี้มากถึง 4 ครั้งก็ตาม
