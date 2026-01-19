สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชายังคงคุกรุ่น ล่าสุดเพจข่าวท้องถิ่นกัมพูชา The Khmer Today ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่มีการชุมนุมประท้วงในกัมพูชา ปรากฏภาพชาวต่างชาติรายหนึ่งขึ้นปราศรัยปลุกระดมมวลชนอย่างดุเดือด เรียกร้องให้นานาชาติคว่ำบาตรสินค้าและการท่องเที่ยวของไทย
รายงานระบุว่า ในคลิปวิดีโอดังกล่าว (ต้นทางจาก Elissa’s Kitchen and Adventure) ชายชาวต่างชาติได้ตะโกนผ่านไมโครโฟนเรียกร้องให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่มีฉลากระบุว่าผลิตจากประเทศไทย ท่ามกลางเสียงโห่ร้องสนับสนุนดังสนั่นจากกลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชา
ไม่เพียงแค่เรื่องสินค้า ชายต่างชาติยังเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือในการกดดันและชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย และแคนาดา ให้ยกเลิกแผนการเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทย โดยกล่าวหาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่า
“หากคุณสนับสนุนประเทศไทย ก็เท่ากับว่าคุณกำลังสนับสนุนการรุกรานกัมพูชา” (If you are supporting Thailand, you are supporting an invasion to Cambodia.)
The Khmer Today รายงานทิ้งท้ายว่า คำปราศรัยของชาวต่างชาติรายนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชุมนุม มีการตะโกนเชียร์และปรบมืออย่างกึกก้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความโกรธแค้นและแนวคิดชาตินิยมที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในกัมพูชา โดยมีความพยายามอย่างชัดเจนที่จะใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย
