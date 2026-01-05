“เดนมาร์ก” ยั๊วะ “ทรัมป์” ขอให้หยุดข่มขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์ ย้ำสหรัฐฯไม่มีสิทธิ์
นายกเดนมาร์ก ฝากถึง โดนัลด์ ทรัมป์ หยุดทุกการข่มขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์ ย้ำสหรัฐฯไม่มีสิทธิ์ หลังจากที่ภรรยาคนสนิททรัมป์ โพสต์ภาพเปลี่ยนสีเกาะกรีนแลนด์ เป็นธงชาติสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีหญิงของเดนมาร์ก ได้ออกมาเตือนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอให้หยุดทุกการข่มขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์
นาง เฟรเดอริกเซน กล่าวว่า “มันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่จะพูดถึงการที่สหรัฐฯจะยึดครองกรีนแลนด์ สหรัฐฯไม่มีสิทธิที่จะเข้ายึดพื้นที่ใดๆภายใต้ราชอาณาจักรของเดนมาร์ก”
โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ภรรยาของนายสตีเฟน มิลเลอร์ ที่ปรึกษากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ โพสต์ภาพแผนที่กรีนแลนด์ และลงสีธงชาติสหรัฐฯ พร้อมเขียนว่า “เร็วๆนี้”
ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ ได้แต่งตั้งนาย เจฟฟ์ แลนดรี ผู้ว่ารัฐหลุยเซียนา เป็นทูตพิเศษของสหรัฐฯ ประจำกรีนแลนด์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยแสดงเจตจำนงว่าเขาต้องการพื้นที่กรีนแลนด์
ซึ่งนายทรัมป์เคยแสดงความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ และเคยกล่าวด้วยว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้หากจะเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมเกาะดังกล่าว
