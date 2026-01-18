“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง
ความตายที่มีเงื่อนงำ! “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ดัง ปล่อยคลิปตั้งข้อสังเกตเคสน้องสาวโดดสะพานขาวดับที่ศรีสะเกษ เผยสภาพร่างไร้เสื้อใน-กางเกงใน ทั้งที่เป็นคนรักสวยรักงาม จี้หาคำตอบ “ตัดสินใจเองหรือหนีอะไรมา” เตรียมส่งนิติเวชผ่าพิสูจน์หากปมไม่ชัดเจน
ช็อกวงการอินฟลูเอนเซอร์ เมื่อน้องสาววัย 21 ปี ของ “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ล่าสุดเรื่องราวกลับมีเงื่อนงำมากขึ้น เมื่อนายศุกล เครือเสน หรือ “ซอง ดูฮี” ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อดังชาวอีสาน ในฐานะพี่ชายออกมาอัดคลิปเล่าภายหลังถึงความผิดปกติที่พบเจอ
ซองดูฮี เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอว่า สิ่งที่ทำให้ญาติพี่น้องติดใจที่สุดคือ สภาพศพของน้องสาวไม่ได้สวมเสื้อในและกางเกงใน ซึ่งขัดกับบุคลิกส่วนตัวของน้องที่เป็นคนรักสวยรักงามและเจ้าระเบียบมาก หากการแต่งกายไม่เป๊ะจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาด จึงเกิดคำถามสำคัญว่า “ก่อนมาถึงสะพาน น้องไปไหนหรือเจอใครมาหรือไม่?”
พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า หลังจากที่น้องสาวกระโดดลงไปในน้ำช่วงเวลา 15.00 น. ยังเห็นน้อง ชูมือขึ้นมาคล้ายพยายามขอความช่วยเหลือ ก่อนจะจมหายไป
อีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นคือกรณีที่กู้ภัยต้องเคลื่อนย้ายศพผ่านที่ดินส่วนบุคคล แต่เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตเนื่องจากความเชื่อเรื่อง “ศพตายโหง” จนต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางไกล ซึ่งทางซองดูฮีระบุว่าตนไม่ติดใจและเคารพสิทธิของเจ้าของที่ดิน แต่อยากให้สังคมโฟกัสไปที่การหาความจริงเรื่องสาเหตุการตายมากกว่า
ซองดูฮี ยืน ซองดูฮี ยันว่าหากภายในวันนี้ (18 ม.ค.) ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุที่จูงใจให้กระโดดสะพาน หรือสืบหาเส้นทางก่อนเกิดเหตุไม่ได้ ครอบครัวจะส่งร่างน้องสาวกลับไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการล่วงละเมิดหรือมีร่องรอยการถูกบังคับกระทำชำเราก่อนเสียชีวิตหรือไม่
“ถ้าบอกว่าทำเพื่อประชด คงไม่กล้ากระโดด คงนั่งแค่สะพานและอาจจะโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้ใครคนนั้นเห็นใจ เเต่หนีอะไรมา รู้สึกอะไรผิด หรือกดดันอะไรหรือเปล่า ถึงกล้าตัดสินใจเร่งด่วนแบบนี้ เดี๋ยวพี่จะหาคำตอบให้เอง” พี่ชายอินฟลูเอนเซอร์ ทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้น (ดูคลิป).
