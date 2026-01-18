บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 12:51 น.
50

ความตายที่มีเงื่อนงำ! “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ดัง ปล่อยคลิปตั้งข้อสังเกตเคสน้องสาวโดดสะพานขาวดับที่ศรีสะเกษ เผยสภาพร่างไร้เสื้อใน-กางเกงใน ทั้งที่เป็นคนรักสวยรักงาม จี้หาคำตอบ “ตัดสินใจเองหรือหนีอะไรมา” เตรียมส่งนิติเวชผ่าพิสูจน์หากปมไม่ชัดเจน

ช็อกวงการอินฟลูเอนเซอร์ เมื่อน้องสาววัย 21 ปี ของ “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ล่าสุดเรื่องราวกลับมีเงื่อนงำมากขึ้น เมื่อนายศุกล เครือเสน หรือ “ซอง ดูฮี” ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อดังชาวอีสาน ในฐานะพี่ชายออกมาอัดคลิปเล่าภายหลังถึงความผิดปกติที่พบเจอ

ซองดูฮี เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอว่า สิ่งที่ทำให้ญาติพี่น้องติดใจที่สุดคือ สภาพศพของน้องสาวไม่ได้สวมเสื้อในและกางเกงใน ซึ่งขัดกับบุคลิกส่วนตัวของน้องที่เป็นคนรักสวยรักงามและเจ้าระเบียบมาก หากการแต่งกายไม่เป๊ะจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาด จึงเกิดคำถามสำคัญว่า “ก่อนมาถึงสะพาน น้องไปไหนหรือเจอใครมาหรือไม่?”

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า หลังจากที่น้องสาวกระโดดลงไปในน้ำช่วงเวลา 15.00 น. ยังเห็นน้อง ชูมือขึ้นมาคล้ายพยายามขอความช่วยเหลือ ก่อนจะจมหายไป

อีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นคือกรณีที่กู้ภัยต้องเคลื่อนย้ายศพผ่านที่ดินส่วนบุคคล แต่เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตเนื่องจากความเชื่อเรื่อง “ศพตายโหง” จนต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางไกล ซึ่งทางซองดูฮีระบุว่าตนไม่ติดใจและเคารพสิทธิของเจ้าของที่ดิน แต่อยากให้สังคมโฟกัสไปที่การหาความจริงเรื่องสาเหตุการตายมากกว่า

ซองดูฮี ยืน ซองดูฮี ยันว่าหากภายในวันนี้ (18 ม.ค.) ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุที่จูงใจให้กระโดดสะพาน หรือสืบหาเส้นทางก่อนเกิดเหตุไม่ได้ ครอบครัวจะส่งร่างน้องสาวกลับไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการล่วงละเมิดหรือมีร่องรอยการถูกบังคับกระทำชำเราก่อนเสียชีวิตหรือไม่

“ถ้าบอกว่าทำเพื่อประชด คงไม่กล้ากระโดด คงนั่งแค่สะพานและอาจจะโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้ใครคนนั้นเห็นใจ เเต่หนีอะไรมา รู้สึกอะไรผิด หรือกดดันอะไรหรือเปล่า ถึงกล้าตัดสินใจเร่งด่วนแบบนี้ เดี๋ยวพี่จะหาคำตอบให้เอง” พี่ชายอินฟลูเอนเซอร์ ทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้น (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook ศุกล เครือเสน

50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

