“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต
วงการอินฟลูเอนเซอร์และโลกออนไลน์ต้องพบกับข่าวเศร้ากระชากใจ เมื่อ “ซองดูฮี” ออกมายืนยันว่านักศึกษาสาวที่ตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ คือน้องสาวแท้ๆ ของตนเอง เผยความเจ็บปวดสุดขีดที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปอย่างกะทันหัน พร้อมเคลียร์ปมดราม่าเจ้าของที่ห้ามกู้ภัยขนร่างน้องผ่านที่ดินของตัวเอง
จากเหตุการณ์ดราม่าที่เพจอีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ นำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่า นาทีพี่ๆ กู้ภัย นำร่างน้องสาวซองดูฮีที่เสียชีวิต! แต่เจ้าของที่ดินไม่ให้นำศพผ่าน ต้องเดินอ้อมกัน ปล. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อีกครั้ง! Rest in peace ขอดวงวิญญาณจงไปสู่ภพภูมิที่ดี
ต่อมา ซอง ดูฮี หรือ ศุกล เครือเสน ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อดังชาวอีสาน ได้โพสต์ข้อความเศร้าโดยระบุว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังที่กระโดดจากสะพานขาว เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ น้องสาวแท้ ๆ ของตนเอง พร้อมแสดงความเสียใจและความอาลัย
“ผมขอขอบคุณทีมประดาน้ำมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ ที่นำร่างน้องสาวผมขึ้นมา ส่วนเรื่องเจ้าของที่ ที่ไม่ให้พี่ๆ กู้ภัยนำศพผ่านที่ของตน ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่อันนี้ก็อย่าไปว่ากันเลย คนเราความคิดไม่เหมือนกันเเละขอบคุณทุกคนที่เมตตาน้องผมซึ่งไร้วิญญาณเเล้ว” (ดูคลิป)
ทั้งนี้ “ซอง ดูฮี” หรือ นายศุกลอัดคลิปเปิดเผยถึงความคาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องสาว อยากทราบว่าน้องเสียเพราะความคิดของตัวเองหรือเสียเพราะเอาความคิดของคนอื่นมาคิด หรือเสียเพราะมีใครกดดันทำให้เกิดเหตุสลดซึ่ง ซองดูฮีในฐานะพี่ชายสารภาพว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบแรงจูงใจที่จบชีวิตตัวเองแน่ชัดยังต้องรอคำตอบจากเจ้าหน้าที่
พี่ชายยังบอกด้วยว่า ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้านิติเวชแจ้งว่า น้องไม่ใส่ชุดชั้นในกับกางเกงชั้นใน ซึ่งซองดูฮีกล่าวต่อว่าปกติน้องจะมีระเบียบเรื่องนี้มาก ส่วนวันเกิดเหตขี่รถจยย.กลับบ้าน ระยะทางประมาณ 40 กม. กลับมาที่ศรีสะเกษ ก่อนจะขับรถไปที่สะพานโดยคนในพื้นด้วยว่า ตอนที่พบน้อง น้องสาวยังชูมือขอความช่วยเหลือก่อนจมหายไปช่วงบ่ายสาม
ไปถามครอบครัวหลายคนบอกว่า น้องเป็นคนเครียด-กดดัน เกิดมาต้องเสียแม่ไปตั้งแต่เด็ก อาศัยอยู่กับพ่อและยายสองคน แต่ญาติก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอด แต่น้องชอบเครียดเรื่องการเรียน แต่ตนเองในฐานะพี่ชายก็ยังไม่เชื่อสนิทใจ ถ้าบอกว่า เครียดน้อยใจแค่เรื่องการเรียน
อัปเดตล่าสุด พี่ชายอินฟลูฯ ชื่อดังได้โพสต์ข้อความเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาว่า “อ้ายมาขอขมาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยสำราญเจ้าเเม่ศรีษะธรณีให้น้องอ้ายคืนกลับบ้านบำเพ็ญกุศลอย่าได้มีเเนวผูกมัดฮัดไว้เเล้ว “กลับเฮือนเด้อน้องหล่า” Methaphon Ketsiri” (ดูคลิป).
