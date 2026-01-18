ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 12:12 น.
135
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต

วงการอินฟลูเอนเซอร์และโลกออนไลน์ต้องพบกับข่าวเศร้ากระชากใจ เมื่อ “ซองดูฮี” ออกมายืนยันว่านักศึกษาสาวที่ตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ คือน้องสาวแท้ๆ ของตนเอง เผยความเจ็บปวดสุดขีดที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปอย่างกะทันหัน พร้อมเคลียร์ปมดราม่าเจ้าของที่ห้ามกู้ภัยขนร่างน้องผ่านที่ดินของตัวเอง

จากเหตุการณ์ดราม่าที่เพจอีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ นำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่า นาทีพี่ๆ กู้ภัย นำร่างน้องสาวซองดูฮีที่เสียชีวิต! แต่เจ้าของที่ดินไม่ให้นำศพผ่าน ต้องเดินอ้อมกัน ปล. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อีกครั้ง! Rest in peace ขอดวงวิญญาณจงไปสู่ภพภูมิที่ดี

ภาพ @อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

ต่อมา ซอง ดูฮี หรือ ศุกล เครือเสน ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อดังชาวอีสาน ได้โพสต์ข้อความเศร้าโดยระบุว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังที่กระโดดจากสะพานขาว เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ น้องสาวแท้ ๆ ของตนเอง พร้อมแสดงความเสียใจและความอาลัย

“ผมขอขอบคุณทีมประดาน้ำมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ ที่นำร่างน้องสาวผมขึ้นมา ส่วนเรื่องเจ้าของที่ ที่ไม่ให้พี่ๆ กู้ภัยนำศพผ่านที่ของตน ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่อันนี้ก็อย่าไปว่ากันเลย คนเราความคิดไม่เหมือนกันเเละขอบคุณทุกคนที่เมตตาน้องผมซึ่งไร้วิญญาณเเล้ว” (ดูคลิป)

ทั้งนี้ “ซอง ดูฮี” หรือ นายศุกลอัดคลิปเปิดเผยถึงความคาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องสาว อยากทราบว่าน้องเสียเพราะความคิดของตัวเองหรือเสียเพราะเอาความคิดของคนอื่นมาคิด หรือเสียเพราะมีใครกดดันทำให้เกิดเหตุสลดซึ่ง ซองดูฮีในฐานะพี่ชายสารภาพว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบแรงจูงใจที่จบชีวิตตัวเองแน่ชัดยังต้องรอคำตอบจากเจ้าหน้าที่

พี่ชายยังบอกด้วยว่า ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้านิติเวชแจ้งว่า น้องไม่ใส่ชุดชั้นในกับกางเกงชั้นใน ซึ่งซองดูฮีกล่าวต่อว่าปกติน้องจะมีระเบียบเรื่องนี้มาก ส่วนวันเกิดเหตขี่รถจยย.กลับบ้าน ระยะทางประมาณ 40 กม. กลับมาที่ศรีสะเกษ ก่อนจะขับรถไปที่สะพานโดยคนในพื้นด้วยว่า ตอนที่พบน้อง น้องสาวยังชูมือขอความช่วยเหลือก่อนจมหายไปช่วงบ่ายสาม

ไปถามครอบครัวหลายคนบอกว่า น้องเป็นคนเครียด-กดดัน เกิดมาต้องเสียแม่ไปตั้งแต่เด็ก อาศัยอยู่กับพ่อและยายสองคน แต่ญาติก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอด แต่น้องชอบเครียดเรื่องการเรียน แต่ตนเองในฐานะพี่ชายก็ยังไม่เชื่อสนิทใจ ถ้าบอกว่า เครียดน้อยใจแค่เรื่องการเรียน

แฟ้มภาพ

อัปเดตล่าสุด พี่ชายอินฟลูฯ ชื่อดังได้โพสต์ข้อความเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาว่า “อ้ายมาขอขมาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยสำราญเจ้าเเม่ศรีษะธรณีให้น้องอ้ายคืนกลับบ้านบำเพ็ญกุศลอย่าได้มีเเนวผูกมัดฮัดไว้เเล้ว “กลับเฮือนเด้อน้องหล่า” Methaphon Ketsiri” (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook ศุกล เครือเสน

