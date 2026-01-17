ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 14:51 น.
58
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่

เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่

เกาะติดผลสลาก N3 งวดรับวันครู ทีมข่าว The Thaiger รายงานสถานการณ์สด การประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 (เลื่อนจากวันที่ 16 ม.ค.) ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลต่อเนื่องเป็นงวดที่ 2 ของปี 2569 สำหรับสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ยังคงความร้อนแรงและเป็นที่จับตามองของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ

ผลสลาก N3 ประจำงวดวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ รอผล
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ รอผล
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ รอผล
  • รางวัลพิเศษ คือ รอผล

สลาก N3 คืออะไร?

สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 วินาที ที่แล้ว
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

15 นาที ที่แล้ว
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

18 นาที ที่แล้ว
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

20 นาที ที่แล้ว
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

30 นาที ที่แล้ว
ประปาสมุทรสาคร โทร ข่าวภูมิภาค

ประกาศฉุกเฉิน!! ทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนคร สมุทรสาคร

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูดิเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี ข่าวอาชญากรรม

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวโกงความตาย หวยงวด 17 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราม2 ยุบ เพราะ ข่าวการเมือง

ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ไก่ เจ้าพายุ ปล่อยเลขเด็ด 17 ม.ค. 69 พร้อมชุดเด่น 2-3 ตัวท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธเอฟเพนกวิน ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 14:51 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button