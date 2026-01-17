ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่
เกาะติดผลสลาก N3 งวดรับวันครู ทีมข่าว The Thaiger รายงานสถานการณ์สด การประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 (เลื่อนจากวันที่ 16 ม.ค.) ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลต่อเนื่องเป็นงวดที่ 2 ของปี 2569 สำหรับสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ยังคงความร้อนแรงและเป็นที่จับตามองของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ
ผลสลาก N3 ประจำงวดวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ รอผล
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ รอผล
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ รอผล
- รางวัลพิเศษ คือ รอผล
สลาก N3 คืออะไร?
สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)
