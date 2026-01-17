สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด
สาวโพสต์เตือนภัย อย่าชะล่าใจกับ ผื่นแพ้เม็ดเล็ก ๆ ลุกลามจนเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ช้ำหนักขนร่วงเกือบทั้งตัว ตาไม่สู้แสง เจ้าตัวเผย หมอยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ออกมาเตือนภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกนามว่า คุณอีฟ ได้โพสต์คลิปบอกเล่าอุทาหรณ์การพักผ่อนน้อย-ไม่ดูแลสุขภาพ ผ่านช่องติ๊กต็อกส่วนตัวของเธอ @thanitch6353 ระบุว่า
“เอาไว้เตือนใจตัวเองและคนอื่น บางทีผื่นแค่นิดเดียวอาจจะเป็นได้ถึงขนาดนี้โดยที่เราคิดไม่ถึง อีฟเป็นผื่นช่วงเย็นวันเสาร์ มีผื่นที่หน้านิดเดียว และมีคันนิดนึงที่หลัง จึงกินยาแก้แพ้ จากนั้นช่วงดึกผื่นก็เริ่มขึ้นมากกว่าเดิม ทั้งที่หน้าและตัว รวมทั้งที่หลังเริ่มเป็นตุ่มๆ และคัน
หลังจากนั้นวันอาทิตย์ก็ไปหาหมอ หมอก็ให้เจาะเลือดไปตรวจ เพราะตุ่มที่ขึ้นมานั้นมันมีหลายแบบแตกต่างกัน ทำให้หมอก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เลย พอกลับมาบ้านก็ยังมีผื่นขึ้นอยู่ วันจันทร์จึงไปหาหมออีกรอบ ตกกลางคืนก็เป็นเยอะ ผื่นขึ้นที่ปาก ที่หน้า โดยวันที่ไปหาหมอก็เอายาที่ใช้ไปให้หมอดูด้วย หมอดูแล้วก็ไม่มีอาการแพ้ยา หลังฉีดยาก็ส่งตัวมาอีกโรงพยาบาลนึง
ซึ่งผื่นก็เริ่มขึ้นเยอะและมีรอยไหม้ที่ปาก เจ็บตรงปากเพราะเป็นแผล หน้าตึง จะมีอยู่ช่วง 2-3 วันที่กินไม่ได้ เพราะตุ่มทยอยขึ้นที่ปาก ต้องให้อาหารทางสายน้ำเกลือ ส่วนตุ่มที่ตัวมันจะเป็นน้ำแล้วแตกออกมา ซึ่งได้มีการเจาะเลือดแล้วนำไปตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคก็ไม่พบแพ้ภูมิตัวเองหรือsle ส่วนชิ้นเนื้อที่นำไปตรวจก็มีระบุว่าแพ้ยา แต่ยาที่เราให้คุณหมอดูนั้น คุณหมอบอกว่าแพ้ไม่ได้สูง และไม่ได้ให้น้ำหนักไปในเรื่องแพ้ยาแต่อย่างใด
คุณหมอผิวหนังบอกว่า เคยมีคนเป็น แต่ไม่ได้เป็นเยอะมาก แต่เราเป็นหนักหน่อย มันจะมีที่ปอดซึ่งเป็นซากเชื้อแบคทีเรีย อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อย และทำให้อาการเยอะขึ้นก็เป็นได้ ส่วนผื่นนั้นก็จะเป็นรอยไหม้เรื่อยๆ และตามหน้ากับตัวก็เริ่มลอก อยากเตือนทั้งตัวเองและบอกใครหลายๆ คน ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ซะทีเดียวว่าเป็นอะไร ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราแพ้ มันอยู่ที่เราพักผ่อนด้วย จะบอกว่าเป็นผื่นนิดนึงก็ไม่ควรชะล่าใจ ไปตรวจดีกว่า”
ต่อมาในวันที่ 4 ธ.ค.68 คุณอีฟได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว และอัดคลิปความคืบหน้าของอาการป่วยที่เธอเป็น โดยเล่าว่า “หมอเขียนระบุว่า เป็นผื่นแพ้ยาจากการติดเชื้อไมโครพลาสม่า ตอนนี้ที่เป็นรอยไหม้ก็เริ่มทยอยลอกแล้ว หมอบอกให้ลอกให้หมดแล้วก็มารักษาเรื่องรอยแผลต่อไป
หมอให้ยากดภูมิมาทาน ซึ่งผิวที่เกิดขึ้นเป็นผิวผลัดใหม่ จึงไม่สามารถโดนอะไรได้เลย หมอให้ยาและครีมมาทา และไม่แนะนำให้ออกแดด ส่วนแผลที่เกิดขึ้นมันก็ได้ลอกเอาขนคิ้วบางส่วนไป รวมทั้งขนตาด้วยหายไปด้วย ทำให้ตาไม่สามารถสู้แสงได้ ดูโทรศัพท์ก็ได้แป็บเดียว จากนั้นจะปวดตา เวลาเขียนหนังสือจะมีอาการตาพร่านิดหน่อย
ตอนนี้ไม่มีขนจมูกแล้ว ส่วนแผลในปากหายเรียบร้อย ทานทุกอย่างได้ แต่ไม่รู้รสชาติ หมอบอกอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 3 เดือน พยายามกินทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแม้จะไม่รู้รสชาติ ส่วนในเรื่องของสาเหตุก็อาจจะเป็นเรื่องแพ้ยา แต่ไม่ได้ระบุว่าตัวไหน อาจจะกลัลบมาเป็นได้อีก แต่คงไม่หนักขนาดนี้”
หลังจากคลิปเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณอีฟกันอย่างมากมาย ซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนดูแล้วกว่า 2 แสนครั้ง
@thanitch6353
ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ 🙏🏻 ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ♥️ #เตือนตัวเอง #ผื่นคัน #ภูมิแพ้
อ้างอิงจาก : TikTok @thanitch6353
ติดตาม The Thaiger บน Google News: