ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:19 น.
60

17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Brentford FC

วิเคราะห์บอล เชลซี – เบรนท์ฟอร์ด

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซีเนียร์ จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, โรเมโอ ลาเวีย, เลียม ดีแลป และ เจมี่ กิตเท่นส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ รีซ เจมส์, โคล พาลเมอร์ และ มาโล กุสโต้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

เบรนท์ฟอร์ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, จอช ดาซิลวา และ อันโตนี่ มิลัมโบ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง แฟรงค์ ออนเยก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคเลเฮอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ แดนกลางเป็น วิตาลี่ ยาเนลต์, เยฮอร์ ยาร์โมลิยุค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ธิอาโก้

Credit : Brentford FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 13/09/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/04/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/24 เชลซี 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/03/24 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/10/23 เชลซี 0-2 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

เบรนท์ฟอร์ด

  • 10/01/26 ชนะ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2-0 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ สเปอร์ส 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ – วิตาลี่ ยาเนลต์, เยฮอร์ ยาร์โมลิยุค – ดางโก้ อ็อตตาร่า, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ – อิกอร์ ธิอาโก้

Credit : Brentford FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-2 เบรนท์ฟอร์ด

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

