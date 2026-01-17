เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69
17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – เบรนท์ฟอร์ด
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซีเนียร์ จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, โรเมโอ ลาเวีย, เลียม ดีแลป และ เจมี่ กิตเท่นส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ รีซ เจมส์, โคล พาลเมอร์ และ มาโล กุสโต้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
เบรนท์ฟอร์ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, จอช ดาซิลวา และ อันโตนี่ มิลัมโบ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง แฟรงค์ ออนเยก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคเลเฮอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ แดนกลางเป็น วิตาลี่ ยาเนลต์, เยฮอร์ ยาร์โมลิยุค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ธิอาโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เบรนท์ฟอร์ด
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 13/09/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 15/12/24 เชลซี 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 02/03/24 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 28/10/23 เชลซี 0-2 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
เบรนท์ฟอร์ด
- 10/01/26 ชนะ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2-0 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ สเปอร์ส 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ – วิตาลี่ ยาเนลต์, เยฮอร์ ยาร์โมลิยุค – ดางโก้ อ็อตตาร่า, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ – อิกอร์ ธิอาโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-2 เบรนท์ฟอร์ด
