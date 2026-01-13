ข่าวต่างประเทศ

ไม่ทนแล้ว! รัฐมินนิโซตาเดินหน้าฟ้องรัฐบาลทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ตม.เข้ารัฐ ชี้เป็นการรุกราน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 11:45 น.
54

ทางการรัฐมินนิโซตายื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระงับการส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษด้านการตรวจคนเข้าเมือง (ICE) จำนวนมหาศาลลงพื้นที่ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

วิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อรัฐมินนิโซตาตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อบล็อกปฏิบัติการ “Operation Metro Surge” ของรัฐบาลทรัมป์ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธลงพื้นที่นับพันนาย

คีธ เอลลิสัน อัยการสูงสุดรัฐมินนิโซตา ระบุว่าการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในครั้งนี้เข้าข่ายการ “รุกรานโดยรัฐบาลกลาง” (Federal invasion) พร้อมชี้ว่ารัฐบาลกลางละเมิดอำนาจของรัฐมินนิโซตาในการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพของพลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

คำฟ้องนี้เกิดขึ้นหลังจาก เรเน กู๊ด หญิงวัย 37 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตในมินนีแอโปลิสเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว แต่ฝ่ายท้องถิ่นชี้ว่าเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ

นายกเทศมนตรีเมืองมินนีแอโปลิสกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่พุ่งเป้าตรวจค้นบุคคลเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนผู้อพยพ (Racial profiling)

ทางด้านกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและพร้อมที่จะสู้คดีในศาล โดยรัฐบาลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและมีประวัติอาชญากรรม และการส่งกำลังเพิ่มก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

โฆษก DHS ระบุว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เป็นเพียงเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตที่ต้องการขัดขวางการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ คริสตี โนม รัฐมนตรี DHS ยืนยันกับสื่อว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก “หลายร้อยนาย” เพื่อสนับสนุนกำลังเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ 2,000 นายในพื้นที่

ในวันเดียวกัน รัฐอิลลินอยส์และเมืองชิคาโกก็ได้ยื่นฟ้องในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่าพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติที่ถืออาวุธสงครามและสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า เปรียบเสมือนการระดมทิ้งระเบิดและการเข้ายึดครองพื้นที่ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอย่างรุนแรง

ขณะนี้อัยการรัฐมินนิโซตากำลังเร่งขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลเพื่อระงับการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะมีผลเร็วที่สุดภายในวันอังคารนี้

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

16 วินาที ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

11 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ทนแล้ว! รัฐมินนิโซตาเดินหน้าฟ้องรัฐบาลทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ตม.เข้ารัฐ ชี้เป็นการรุกราน

16 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ งัดนโยบายผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ข่าวการเมือง

ฮือฮา เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

LGBTQ+ ฉะมนุษย์ป้า บ่นคนขับเพราะรถติด-ปิดถนน ชาวเน็ตขอบคุณยกเป็นฮีโร่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

น้ำ นิชนันท์ ดึงสติคอนเทนต์ “เสียบแบงค์พัน” ลั่นแค่หยอกๆ ใช้ไม่ได้กับกฎหมายเลือกตั้ง

38 นาที ที่แล้ว
ข้าราชการขับรถเก๋งชนเด็กนักเรียน ม.1 เสียชีวิต 3 ศพ ข่าว

ส่อพิรุธ? เก๋งข้าราชการ ชนนักเรียน ม.1 ดับ 3 ศพ พยานยัน มีกล้องหน้ารถ แต่ตำรวจบอก “ไม่มี”

40 นาที ที่แล้ว
โรมฮุนเซน ข่าวการเมือง

โรมเตือน! อย่าหลงกล “ฮุนเซน” วางยาพรรคส้ม ผิดหวังอนุทิน โหนวาทกรรมรมต.เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่นวันนี้ PM2.5 ในบางรักสูงถึง 70.5 ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ. ข่าว

เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
GISTDA ออกแถลง ดาวเทียม THEOS-2A หลังขึ้นสู่วงโคจรไม่สำเร็จ เหตุจรวดนำส่งขัดข้อง ข่าว

GISTDA ออกแถลง ดาวเทียม THEOS-2A หลังขึ้นสู่วงโคจรไม่สำเร็จ เหตุจรวดนำส่งขัดข้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน ข่าว

ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ลีร่า อาบอวา นักแสดง Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ลีร่า ผู้รับบท Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ลงจอ Netflix 10 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมากร่าง บางบ่อ ข่าว

เปิดภาพ “เต้ อาชีวะ” พร้อมไรเดอร์กว่า 100 ชีวิต รวมตัวล่า 6 แรงงานเมียนมากร่าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉกลุ่มโห่ไล่ “ธนาธร” เป็นหน้าเดิม แนะซูมกล้องให้เห็นหน้าชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตระหว่างเวรดึก พร้อมเงินเยียวยา 100,000 บาท ข่าว

เปิดยอดเงินเยียวยา ครอบครัว “น้องอีฟ” พยาบาลสาว รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา นักมวยเสียชีวิตในวัย 73 ปี ข่าว

อำลา ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา อดีตแชมป์ลุมพินี จากไปวัย 73 ปี ปิดฉากยอดฝีมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดต หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า ข่าว

ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉ “ทรัมป์” สั่งกองทัพทำแผนบุกยึดกรีนแลนด์ หวังกวาดคะแนนนิยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Wonder JN โพสต์เตือนผู้ชายเกี่ยวกับการติดตามสาวโชว์หวิวใน IG บันเทิง

ย้อนดราม่า Wonder JN จากโพสต์สอนผู้ชาย “Low Class” สู่การขุดอดีตจนต้องปิดเพจ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าซ้ำ ยกสมบัติให้ชาติเกลี้ยง? ยันมรดกลูกส่วนแบ่งครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกมพลิก “ดราม่าส้มแจกพัน“ ที่แท้จัดฉากเรียกยอดไลค์ สาวรับติดคอนเทนต์ หลังไมค์หาผู้สมัคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 11:45 น.
54
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button