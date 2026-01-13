ไม่ทนแล้ว! รัฐมินนิโซตาเดินหน้าฟ้องรัฐบาลทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ตม.เข้ารัฐ ชี้เป็นการรุกราน
ทางการรัฐมินนิโซตายื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระงับการส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษด้านการตรวจคนเข้าเมือง (ICE) จำนวนมหาศาลลงพื้นที่ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อรัฐมินนิโซตาตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อบล็อกปฏิบัติการ “Operation Metro Surge” ของรัฐบาลทรัมป์ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธลงพื้นที่นับพันนาย
คีธ เอลลิสัน อัยการสูงสุดรัฐมินนิโซตา ระบุว่าการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในครั้งนี้เข้าข่ายการ “รุกรานโดยรัฐบาลกลาง” (Federal invasion) พร้อมชี้ว่ารัฐบาลกลางละเมิดอำนาจของรัฐมินนิโซตาในการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพของพลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
คำฟ้องนี้เกิดขึ้นหลังจาก เรเน กู๊ด หญิงวัย 37 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตในมินนีแอโปลิสเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว แต่ฝ่ายท้องถิ่นชี้ว่าเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ
นายกเทศมนตรีเมืองมินนีแอโปลิสกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่พุ่งเป้าตรวจค้นบุคคลเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนผู้อพยพ (Racial profiling)
ทางด้านกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและพร้อมที่จะสู้คดีในศาล โดยรัฐบาลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและมีประวัติอาชญากรรม และการส่งกำลังเพิ่มก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
โฆษก DHS ระบุว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เป็นเพียงเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตที่ต้องการขัดขวางการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ คริสตี โนม รัฐมนตรี DHS ยืนยันกับสื่อว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก “หลายร้อยนาย” เพื่อสนับสนุนกำลังเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ 2,000 นายในพื้นที่
ในวันเดียวกัน รัฐอิลลินอยส์และเมืองชิคาโกก็ได้ยื่นฟ้องในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่าพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติที่ถืออาวุธสงครามและสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า เปรียบเสมือนการระดมทิ้งระเบิดและการเข้ายึดครองพื้นที่ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอย่างรุนแรง
ขณะนี้อัยการรัฐมินนิโซตากำลังเร่งขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลเพื่อระงับการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะมีผลเร็วที่สุดภายในวันอังคารนี้
อ้างอิง : www.bbc.com
