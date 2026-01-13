“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ
“โบว์ แวนดา” ขับรถมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ทะเบียน “ปอ 23” รำลึก 10 ปี เผยดูแลอย่างดีรอส่งมอบให้ “น้องมะลิ” ขับไปมหาวิทยาลัยตามสั่งเสียพ่อ
โบว์ แวนดา สหวงษ์ สร้างความประทับใจและเรียกน้ำตาแห่งความความคิดถึงให้กับแฟนคลับอีกครั้ง เมื่อนำรถมินิคูเปอร์วินเทจสีเขียวคันโปรดของอดีตพระเอกดังผู้ล่วงลับ “ปอ ทฤษฎี สหวงษ์” ออกมาขับโชว์สภาพที่ยังคงสวยงามเหมือนใหม่ เพื่อรำลึกถึงสามีในวาระครบรอบ 10 ปี ของการจากไป ซึ่งภาพความทรงจำเหล่านี้ยังคงชัดเจนในใจของผู้ที่รักและติดตามครอบครัวสหวงษ์เสมอมา
รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะ แต่มีความหมายทางจิตใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นความตั้งใจของ ปอ ทฤษฎี ที่ซื้อเก็บไว้เพื่อให้ลูกสาว “น้องมะลิ พาขวัญ” ใช้ขับไปเรียนเมื่อโตเป็นสาวและเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน โบว์ แวนดา จึงรับหน้าที่ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถคันนี้ไว้อย่างดีเยี่ยม เพื่อรอวันส่งมอบกุญแจให้ลูกสาวตามเจตนารมณ์ที่ ปอ ทฤษฎี วางแผนไว้ให้ลูกก่อนจากไป
โบว์ แวนดา ได้เผยภาพขณะขับรถที่ติดป้ายทะเบียน “ปอ 23 บุรีรัมย์” พร้อมระบุข้อความนัดหมายแฟนคลับให้รอติดตามในวันที่ 18 และ 23 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญทางจิตใจ โดยวันที่ 18 มกราคม ตรงกับวันครบรอบการเสียชีวิต และวันที่ 23 มกราคม ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ปอ ทฤษฎี การนำรถทะเบียนเลข 23 ออกมาขับในช่วงเวลานี้จึงเป็นการรำลึกถึงที่เต็มไปด้วยความผูกพัน
บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมที่ โบว์ แวนดา ดูแลรักษารถให้ยังคงสภาพใหม่เอี่ยม พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าอยากเห็นภาพในอนาคตที่ น้องมะลิ ได้ขับรถคันนี้ไปมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของพ่อ ซึ่งเชื่อว่าหากถึงวันนั้น ปอ ทฤษฎี คงจะมีความสุขและภูมิใจเป็นอย่างมากที่สิ่งที่เตรียมไว้ได้ถึงมือลูกสาวอย่างสมบูรณ์
ที่มา: โหนกระแส
