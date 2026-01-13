บันเทิง

ย้อนดราม่า Wonder JN จากโพสต์สอนผู้ชาย “Low Class” สู่การขุดอดีตจนต้องปิดเพจ?

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 09:30 น.
Wonder JN โพสต์เตือนผู้ชายเกี่ยวกับการติดตามสาวโชว์หวิวใน IG
ย้อนรอยดราม่า ไลฟ์โค้ชสาว Wonder JN โพสต์เตือนผู้ชาย “ฟอลสาวโชว์หวิว = ดู Low Class” จนทัวร์ลงยับ แม่ผสมโรงท้าชน “เงินในบัญชีไม่ลด” สุดท้ายชาวเน็ตขุดประวัติเจอดราม่าในอดีต จนต้องปิดเพจหายไป

กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในโซเชียล เมื่อ Wonder JN ไลฟ์โค้ชและอินฟลูเอนเซอร์สาว ตัดสินใจปิดเพจ Facebook และช่อง TikTok หายวับไปกับตา ทิ้งไว้เพียงคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น? นี่คือสรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ จากสเตตัสสอนใจสู่การหายตัวไปอย่างปริศนา

จุดเริ่มต้น ดราม่า Wonder JN สเตตัสวัดระดับความ “Low Class”

เรื่องราวเริ่มต้นจาก Wonder JN โพสต์ข้อความเตือนสติผู้ชายลงในเพจ โดยมีใจความสำคัญว่า “ผู้ชายที่กด Follow ผู้หญิงที่เน้นโชว์เรือนร่างใน IG จะทำให้ภาพลักษณ์ดู Low class ขาดวุฒิภาวะ ความน่าเชื่อถือลดลง และมีโอกาสถูกผู้หญิงคุณภาพปฏิเสธ”

สงครามความคิดเห็น รสนิยม vs ภาพลักษณ์

ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ ก็เหมือนระเบิดลงกลางวงผู้ชายเสียงแตกเป็นสองฝั่งความเห็นดังนี้

1. ทีมไม่เห็นด้วย

  • มองว่าเป็นการเหมารวมและใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยาม (Low class) การกดติดตามสาวเซ็กซี่เป็นเรื่องของ “รสนิยมส่วนตัว” ไม่ควรนำมาตัดสินคุณค่า ความสามารถ หรือศีลธรรมของใคร

2. ทีมเห็นด้วย

  • มองในมุมการสร้าง Personal Branding ว่าโซเชียลคือพื้นที่สาธารณะ สิ่งที่ติดตามสะท้อนตัวตน หากผู้ชายต้องการความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน การคัดกรองสิ่งที่โชว์ให้คนอื่นเห็นก็เป็นเรื่องจำเป็น

การตอบโต้ ราดน้ำมันเข้ากองเพลิง

แทนที่เรื่องจะจบที่การถกเถียง Wonder JN ได้ออกมาตอบโต้คอมเมนต์ โดยมองว่าคนที่เข้ามาด่าคือคนที่ “ตีความไม่แตก” เพราะเธอพูดเรื่องภาพลักษณ์ ไม่ได้ห้ามรสนิยม แต่จุดพีคที่ทำให้ไฟลุกโชนคือการเข้ามาคอมเมนต์ของ คุณแม่ ของเธอที่ระบุว่า

“ถ้ามีใครด่า ให้ดูว่าเงินในบัญชีเราลดไหม ถ้าไม่ลด แปลว่าเขาไม่มีผลกับชีวิตเรา”

ดราม่าเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายหลายคนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ Wonder JN
ประโยคนี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ชาวเน็ตมองว่า ทัศนคติของทั้งคู่มีความหยิ่งผยอง ดูถูกคน และไม่มีการยอมรับฟังความเห็นต่าง ส่งผลให้ “ทัวร์ลง” หนักกว่าเดิมหลายเท่า

นักสืบโซเชียลทำงาน ขุดประวัติจนต้องปิดเพจ

เมื่อกระแสลบถาโถม ชาวเน็ตเริ่มขุดคุ้ยประวัติเส้นทางของ Wonder JN ทั้งเรื่องรายได้ ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้น vs ความเป็นจริง และพบว่าในอดีตเธอมีพฤติกรรมหรือคอนเทนต์ที่มักจะพูดจาด้อยค่าผู้ชายอยู่บ่อยครั้ง

จนกระทั่งล่าสุด เพจดังอย่าง ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์ขยี้ปมที่อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการปิดเพจ โดยระบุว่า “หรือนี่อาจเป็นเหตุผลที่ Wonder JN ต้องปิดเพจ… เรื่องราวในอดีตสมัยตอนอายุ 19” พร้อมแนบภาพในอดีตของเธอที่มาพร้อมแคปชันย้อนแย้งว่า “อยากได้แฟนดี ๆ อย่าโพสต์รูปวาบหวิว กับดักชีวิตของคนเริ่มมี”

โพสต์จากเพจ 'ท่านเปา' ขุดคุ้ยอดีตของ Wonder JN ที่อาจเป็นสาเหตุการปิดเพจ
จากแรงกดดันรอบทิศ ทั้งเรื่องทัศนคติ การตอบโต้ของครอบครัว และอดีตที่ถูกขุดคุ้ย ทำให้ Wonder JN ตัดสินใจยุติบทบาทชั่วคราวด้วยการ ปิดคอมเมนต์ ปิดเพจ Facebook และปิดช่อง TikTok โดยยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือขอโทษใด ๆ เพิ่มเติม

