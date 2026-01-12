สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน
โห้เอ๋! สรุปดราม่า จักรวาล รัก 4 เศร้า เปิดใจ เมียหลวง ข้ามจังหวัดตามหาผัวทหาร อ้าง ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน สุดท้าย โป๊ะแตกผัวลาพักไปอยู่กับเมียน้อย แฉความลับ เมียน้อย บริหารเสน่ห์คบซ้อน 4 เหล่าทัพ ทั้งนายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น ก่อนจ่าโดนสั่งเด้งพ้นราชการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ อรรถรส ได้สรุปดราม่าจากรายการโหนกระแสวันนี้ โดยเล่าว่าเรื่องราวเริ่มต้นจากความทุกข์ใจของ คุณเจน ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของทหารยศนายสิบชื่อ จ่าจาน ทั้งคู่ครองรักกันมากว่า 13 ปี มีลูกด้วยกัน 1 คน และใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตลอด
กระทั่งปลายปี 2568 สามีเริ่มอ้างภารกิจราชการสนามชายแดน ต้องเข้าป่าเพื่อส่งกระสุนให้แนวหน้า ทำให้ติดต่อยากเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ คุณเจนด้วยความที่เป็นห่วงสามีก็เชื่อสนิทใจ แต่ความผิดปกติเริ่มก่อตัวเมื่อสามีเงียบหายไปแต่กลับยังออนไลน์ในโซเชียลได้
ต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม สามีโทรมาบอกสั้น ๆ ว่า “ตัวเองเปลี่ยนไปแล้ว” โดยไม่มีปี่มีขลุ่ย ทำให้คุณเจนตัดสินใจขับรถกว่า 500 กิโลเมตร พร้อมลูกน้อยไปหาสามีที่อุบลราชธานี แต่กลับถูกสามีไล่กลับกลางดึก อ้างว่าต้องรีบเข้าป่า
ความจริงมาเปิดเผยในวันพ่อที่ 5 ธันวาคม เมื่อคุณเจนกลับไปที่หน่วยต้นสังกัดและพบว่า ไม่มีภารกิจเข้าป่าใด ๆ ช่วงเวลาที่ผ่านมาสามีเพียงแค่ลาพักราชการ 7 วันเท่านั้น ประกอบกับมีพลเมืองดีส่งหลักฐานภาพถ่ายสามีใช้ชีวิตกินเที่ยวอย่างมีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ เอ๋เอ๋ (นามสมมติ) เจ้าของร้านเสริมสวยในอุบลฯ ทำให้คุณเจนรู้ทันทีว่าคำว่าไปสนามรบ คือการโกหกเพื่อไปอยู่กับชู้
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ คือความสัมพันธ์อันซับซ้อนของ คุณเอ๋ ฝั่งเมียน้อย เพราะเมื่อสืบลึกลงไปพบว่า เธอไม่ได้คบกับจ่าจานแค่คนเดียว แต่บริหารเสน่ห์คบผู้ชายซ้อนกันถึง 4 คนในเวลาเดียวกัน ได้แก่
- คนที่ 1 ทหารยศนายพัน (ผู้สร้างบ้านและร้านให้)
- คนที่ 2 ตำรวจยศผู้การ
- คนที่ 3 คุณเป๋อ คู่หมั้นที่คบกันมา 4 ปี
- คนที่ 4 คือ จ่าจาน สามีของคุณเจน
ทางด้าน คุณเป๋อ (ผัวคนที่ 3) ได้มาร่วมรายการและเปิดเผยความจริงสุดช็อกว่า เขารู้มาตลอดว่าเอ๋มีนายพันและผู้การเลี้ยงดู ซึ่งเขายอมรับได้และช่วยสับราง ขับรถไปส่งเอ๋ให้ไปหาผู้ชายเหล่านั้นด้วยซ้ำ
แต่จุดที่รับไม่ได้คือการเข้ามาของจ่าจาน โดยเอ๋ใช้วิธีตบตาผู้พันว่าจ่าจานเป็นเกย์ เพื่อให้สามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้โดยไม่ถูกสงสัย จนกระทั่งความแตกเพราะคุณเป๋อจำนาฬิกาข้อมือของจ่าจานได้จากรูปถ่าย จึงรู้ว่านี่ไม่ใช่เพื่อนสาว แต่เป็นชู้รักอีกคน
บทสรุปของเรื่องราววุ่นวายนี้จบลงด้วยความสูญเสียของฝ่ายชาย เมื่อ จ่าจาน ขอหย่ากับคุณเจนเพื่อไปเลือกเอ๋ แต่คุณเจนไม่ยอมและเดินหน้าฟ้องชู้พร้อมร้องเรียนวินัยให้ถึงที่สุด
ส่วนคุณเป๋อก็ประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับเอ๋และเตือนให้ชายคนอื่นเตรียมรับมือคดีความ และข้อมูลล่าสุดในช่วงท้ายรายการระบุว่า จ่าจาน ถูกต้นสังกัดสั่งไล่ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เซ่นปมฉาวรักซ้อนซ่อนเงื่อนในครั้งนี้
