บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าซ้ำ ยกสมบัติให้ชาติเกลี้ยง? ยันมรดกลูกส่วนแบ่งครบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 09:28 น.
79
บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ปมยกสมบัติให้ชาติ

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ปมยกสมบัติให้ชาติ ยกแค่ที่ดินส่วนตัวเข้ามูลนิธิฯ ยันมรดก ‘ลูก’ จัดสรรครบส่วน ‘สามี’ หาเองได้ ปลื้มฝ่ายชายหนุนหลังช่วยงานจนตัวดำ

จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี แจงดราม่าปมเซ็นยกทรัพย์สินให้เป็นสมบัติของชาติ อายุครบ 50 ปี เผยว่าสมบัติที่ยกให้คือทุกอย่างที่สร้างบนที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อทำเป็นมูลนิธิ จ.ปทุมธานี สว่นลูก ๆ อย่าง น้องอันดา, อเล็กซ์ และ อาเธอร์ เธอจัดสรรทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ตนเชื่อว่าก่อนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ต้องดูแลตัวเองและลูกให้ดีก่อน จึงจะสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่น

ต่อมา บุ๋ม ปนัดดา ออกมาชี้แจงอีกครั้งปมยกมรดกให้ชาติ เผยว่า “ขอชี้แจงอีกครั้งว่า ทรัพย์สินทั้งหมด หมายถึงทรัพย์สินที่อยู่บน แปลงที่ดินของมูลนิธิองค์กรทำดี ไม่ได้จะยกทุกอย่างที่สร้างมา จนชีวิตไม่เหลืออะไร เพียงแต่แต่มันมีที่ดินบางส่วนที่เป็นของส่วนตัวของบุ๋มเพื่อเอาไว้ปลูกบ้านข้าง ๆ มูลนิธิ เพื่อเป็นบ้านสวนไว้ปฎิบัติธรรม แต่ทีมงานบอกว่างานขนาดนี้ แม่ไม่ได้สงบหรอกเอาที่ดินมาทำมูลนิธิเลยดีกว่า แล้วก็ล้อมรั้วสร้างอาคารปฏิบัติการอย่างที่เห็น

ดังนั้นที่ดินบางส่วนมันยังเป็นชื่อของบุ๋ม ก็เลยคิดว่าวันนี้อายุ 50 ปีแล้วสมควรแก่เวลาที่จะยกให้เป็นของมูลนิธิทั้งหมด เผื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

ส่วนทรัพย์สินส่วนตัวที่เป็นของลูกก็ยังเป็นของลูกค่ะ ส่วนสามีให้เค้าหาเอาเองค่ะ โตแล้วเนอะ ส่วนเรื่องเลี้ยงลูกอยู่บ้าน เป็นเรื่องที่เค้าอยากทำเองค่ะ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกทุกคนรวมทั้งลูกสามีและลูกบุญธรรม บุ๋มดูแลได้ทั้งหมดค่ะ เรื่องลูกบุ๋มเต็มที่อยู่แล้วค่ะ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ

ส่วนเรื่องมูลนิธิ เป็นเรื่องที่บุ๋มทำมานานแล้ว ดังนั้นใครที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของบุ๋มเค้าต้องรู้อยู่แล้วค่ะ ว่าบุ๋มกำลังทำอะไร มีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้าง และบุ๋มคงจะไม่ทิ้งสิ่งที่บุ๋มทุ่มเทมา 10 กว่าปี เงินหลายสิบล้านบาท เพื่อผู้ชายคนเดียวแน่นอน และบุ๋มก็โชคดีมากที่พี่เค้าเข้าใจและช่วยดูหลังบ้านตอนที่บุ๋มลงพื้นที่ และในความเป็นจริงพอเขามาช่วยงาน เค้าอินกว่าบุ๋มอีกค่ะ (ฮ่าๆๆ)

ถ้าใครมาที่มูลนิธิในช่วงที่มีทั้งน้ำท่วมและการปะทะกันที่ชายแดน คุณจะเห็นผู้ชายคนนึงยืนทำงานตัวดำคอยดูแลทุกคนอยู่ค่ะ มันเป็นความลงตัวที่วันนี้พวกเรามีความสุขกันดีในการได้ทำสิ่งดีๆในทุกวันค่ะ ขอบคุณทุกความเป็นห่วงอีกครั้งนะคะ เคลียร์เนอะ!”

บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่ายกทรัพย์สินทั้งหมดให้ชาติ
ภาพจาก Facebook : boompanadda
ชาวเน็ตเมนต์หลัง บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่ายกทรัพย์สินทั้งหมดให้ชาติ
ภาพจาก Facebook : boompanadda
บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : boompanadda

