บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 09:49 น.
ผลเลือกตั้งอบต.ท่าชะมวง คนในพื้นที่ไม่ทนปมกระสุนโหดดับ กำนันยอง รวมใจลงคะแนนไม่เลือกใครถล่มทลาย

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) อย่างไม่เป็นทางการ ที่จัดให้มีการออกเสียงเมื่อวันที่ 11 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ซึ่งอบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา. มีผู้คนไม่น้อยให้ความสนใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดคดีอุกฉกรรจ์ เมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2568 กรณีนายพยอม สังข์ทอง หรือ “กำนันยอง” ผู้สมัครนายกอบต.ถูกยิงเสียชีวิต

ล่าสุด มีรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งอบต.ท่าชะมวง อย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า มีประชาชนที่มีสิทธิจำนวนมากในพื้นที่พร้อมใจกันกาช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครรายใดทั้งสิ้น” สูงเกินครึ่งเลยทีเดียว

โดยวานนี้ (11 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Namning Apisak ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า “บัตรเลือกตั้ง เเข็งเเกร่งกว่าลูกปืน ผลการเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ทั้งนี้ในภาพจะเป็นผลการลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต.ท่าชะมวง ซึ่งผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ในเขตเลือกตั้งที่ 15 มีผู้มาใช้สิทธิเกือบ 300 คน เป็นผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนน หรือโนโหวตสูงถึง 200 คะแนน และเป็นบัตรเสีย 28 คะแนนด้วยกัน

อัปเดตล่าสุดผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของอบต.ท่าชะมวง

หมายเลข 1 นายหำ ขุนเศษเกื้อ ได้ 2,913 คะแนน

หมายเลข 2 นายพยอม สังข์ทอง เสียชีวิต

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 14,132 คน มาใช้สิทธิ 10,717 คน คิดเป็น 75.83% บัตรดี 2,913 บัตร คิดเป็น 27.18% บัตรเสีย 1,206 บัตร คิดเป็น 11.25% ไม่เลือกผู้ใด 6,598 บัตร คิดเป็น 61.57%

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่มีผู้ได้รับการเลือกตั้ง หรือแพ้คะแนนโหวตโน จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดย ผอ.กกต.ประจำจังหวัด จะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง พร้อมเปิดรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งใหม่ โดยที่ผู้สมัครรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครแล้ว.

กำนันยอง
