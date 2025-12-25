คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน
แม่บุ๋มลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เจอสถานการณ์จริงเสียงตูมตามขัดจังหวะพูด เคลียร์ชัด ดราม่าทำไมต้อง แจกเงินสด เผย ความจริงสุดจุกอก ชีวิตชาวบ้านหยุดได้แต่ หนี้สิน-ค่าไฟแนนซ์ ไม่เคยหยุด
สมฉายานางฟ้าเดินดินตัวจริง สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ไม่เคยทิ้งคนไทยด้วยกัน ล่าสุดเจ้าตัวลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อนำความช่วยเหลือไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่กลับต้องเจอกับนาทีระทึกที่ทำเอาแฟนคลับใจหายวาบ
วินาทีระทึก! สัมภาษณ์อยู่ดี ๆ เสียงระเบิดดังสนั่น
แม่บุ๋มได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @boompanadda เผยให้เห็นบรรยากาศการทำงานในพื้นที่จริง ขณะที่เธอกำลังยืนอัดคลิปเพื่อชี้แจงสถานการณ์และเตือนภัยเรื่องการถ่ายภาพ จู่ ๆ ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงและน่ากลัวมาก จนแม่บุ๋มถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจ แต่ด้วยสปิริตของคนทำงาน เธอรวบรวมสติและพูดต่อทันทีโดยไม่ถอยหนี
ในคลิปแม่บุ๋มย้ำเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า “ขอเน้นย้ำค่ะ อย่าถ่ายการลำเลียงอาวุธ อย่าถ่ายจุดของทหาร อย่าถ่ายคลิป… (เสียงระเบิดดังขึ้น) นะคะ อย่าถ่ายเด็ดขาดค่ะ เราไม่ควรระบุพิกัดว่าอยู่ไหน ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ เราอยู่ในสนามรบกับทุกคนนี่แหละค่ะ”
บุ๋ม ปนัดดา ยังเล่าถึงความยากลำบากของชาวบ้านว่า การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรทำไม่ได้เลย ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะแบบนี้ ไม่มีใครยิ้มออก ทุกคนอยู่กับความเครียด และเด็ก ๆ ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
ดูโพสต์นี้บน Instagram
นอกจากความเสี่ยงที่ต้องเจอ บุ๋ม ปนัดดา ยังได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงประเด็นที่มีคนสงสัยว่า ทำไม “องค์กรทำดี” ถึงเน้นมอบเงินสด 1,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง แทนที่จะเป็นแค่สิ่งของ
แม่บุ๋มตอบได้จึ้ง และตรงจุดที่สุดว่า “เรามอบถุงยังชีพและอาหารให้ด้วยค่ะ แต่วันนี้ทำไมมอบเงิน ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่มีรายได้เลย แต่ไฟแนนซ์ไม่หยุดค่ะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้หยุด”
บุ๋ม ขยายความต่อว่า เงิน 1,000 บาท สำหรับบางคนอาจดูไม่เยอะ แต่สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือมีเด็กเล็กที่ต้องกินนมผง เงินจำนวนนี้คือสิ่งจำเป็นที่สุดที่จะนำไปหมุนเวียน จ่ายหนี้ หรือซื้อของใช้เฉพาะทางที่ถุงยังชีพไม่มีให้
“เงินประชาชนต้องถึงประชาชนค่ะ การช่วยเหลือที่ตรงจุดที่สุดคือเงิน เขาอยู่ตรงนี้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ” แม่บุ๋มกล่าวทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่น
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- กล้ามาก! หนุ่มเขมร ขอแก้ปัญหาชาติ เสนอตัวแต่งงาน ลูกสาว คิม จองอึน หวังดึงเกาหลีเหนือเป็นพวก
- เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ
- ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : IG/boompanadda
ติดตาม The Thaiger บน Google News: