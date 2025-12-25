บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:05 น.
58
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน
@boompanadda

แม่บุ๋มลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เจอสถานการณ์จริงเสียงตูมตามขัดจังหวะพูด เคลียร์ชัด ดราม่าทำไมต้อง แจกเงินสด เผย ความจริงสุดจุกอก ชีวิตชาวบ้านหยุดได้แต่ หนี้สิน-ค่าไฟแนนซ์ ไม่เคยหยุด

สมฉายานางฟ้าเดินดินตัวจริง สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ไม่เคยทิ้งคนไทยด้วยกัน ล่าสุดเจ้าตัวลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อนำความช่วยเหลือไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่กลับต้องเจอกับนาทีระทึกที่ทำเอาแฟนคลับใจหายวาบ

วินาทีระทึก! สัมภาษณ์อยู่ดี ๆ เสียงระเบิดดังสนั่น

แม่บุ๋มได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @boompanadda เผยให้เห็นบรรยากาศการทำงานในพื้นที่จริง ขณะที่เธอกำลังยืนอัดคลิปเพื่อชี้แจงสถานการณ์และเตือนภัยเรื่องการถ่ายภาพ จู่ ๆ ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงและน่ากลัวมาก จนแม่บุ๋มถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจ แต่ด้วยสปิริตของคนทำงาน เธอรวบรวมสติและพูดต่อทันทีโดยไม่ถอยหนี

ในคลิปแม่บุ๋มย้ำเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า “ขอเน้นย้ำค่ะ อย่าถ่ายการลำเลียงอาวุธ อย่าถ่ายจุดของทหาร อย่าถ่ายคลิป… (เสียงระเบิดดังขึ้น) นะคะ อย่าถ่ายเด็ดขาดค่ะ เราไม่ควรระบุพิกัดว่าอยู่ไหน ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ เราอยู่ในสนามรบกับทุกคนนี่แหละค่ะ”

เสียงระเบิดดังสนั่นขณะบุ๋มสัมภาษณ์ในพื้นที่จริง
@boompanadda

บุ๋ม ปนัดดา ยังเล่าถึงความยากลำบากของชาวบ้านว่า การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรทำไม่ได้เลย ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะแบบนี้ ไม่มีใครยิ้มออก ทุกคนอยู่กับความเครียด และเด็ก ๆ ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ

นอกจากความเสี่ยงที่ต้องเจอ บุ๋ม ปนัดดา ยังได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงประเด็นที่มีคนสงสัยว่า ทำไม “องค์กรทำดี” ถึงเน้นมอบเงินสด 1,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง แทนที่จะเป็นแค่สิ่งของ

แม่บุ๋มตอบได้จึ้ง และตรงจุดที่สุดว่า “เรามอบถุงยังชีพและอาหารให้ด้วยค่ะ แต่วันนี้ทำไมมอบเงิน ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่มีรายได้เลย แต่ไฟแนนซ์ไม่หยุดค่ะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้หยุด”

บุ๋ม ปนัดดา เตือนภัยไม่ให้ถ่ายภาพจุดอันตราย
@boompanadda

บุ๋ม ขยายความต่อว่า เงิน 1,000 บาท สำหรับบางคนอาจดูไม่เยอะ แต่สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือมีเด็กเล็กที่ต้องกินนมผง เงินจำนวนนี้คือสิ่งจำเป็นที่สุดที่จะนำไปหมุนเวียน จ่ายหนี้ หรือซื้อของใช้เฉพาะทางที่ถุงยังชีพไม่มีให้

“เงินประชาชนต้องถึงประชาชนค่ะ การช่วยเหลือที่ตรงจุดที่สุดคือเงิน เขาอยู่ตรงนี้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ” แม่บุ๋มกล่าวทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่น

แม่บุ๋มย้ำความสำคัญของการช่วยเหลือชาวบ้าน
@boompanadda
บุ๋ม ปนัดดา เผยชีวิตชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับเสียงระเบิด
@boompanadda
บุ๋ม ปนัดดา อธิบายเหตุผลการมอบเงินช่วยเหลือ
@boompanadda
การแจกเงินสด 1,000 บาทจากบุ๋มเพื่อช่วยผู้สูงอายุ
@boompanadda

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : IG/boompanadda

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

5 นาที ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

6 นาที ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

23 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

27 นาที ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

35 นาที ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

51 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

52 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา ข่าว

เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ข่าวดารา

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225 ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแทน &quot;จ่าเริง&quot; วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ ข่าว

ตอบแทน “จ่าเริง” วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส 2568 อวยพรภาษาไทย อบอุ่นใจได้เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่ เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 งวดแรกของปี ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่ Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:05 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ SEO 2026 ที่เน้น AI และ Data เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำปี 2026 เจาะลึกผู้นำตลาดที่ใช้ AI และ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button