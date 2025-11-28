เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

ข่าว

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:15 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:17 น.
69
บุ๋ม ปนัดดา เปิดแชทถูกชาวบ้านด่าหยาบ อ้างไม่ช่วยน้ำท่วม เขต 8 หาดใหญ่ แจงเหตุทำงานเต็มที่จนล้นมือ บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ จึงต้องถอยกลับ วอนเห็นใจ-กู้ภัยเป็นเพียงจิตอาสา

จากสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในภาคใต้ บรรดาทีมงานจิตอาสาและกู้ภัยทุกคนต่างทำงานอย่างหนักจนเกินกำลัง แต่ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกชาวบ้านในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ เขต 8 หาดใหญ่ แต่กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย อ้างว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือ

บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ข้อความระบายความในใจ หลังลงพื้นที่ช่วยวิกฤติอุทกภัยต่อเนื่องหลายวัน ผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พร้อมแคปข้อความจากบุคคลหนึ่งอ้างตัวว่าอยู่ในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ โดยข้อความภายในบทสนทนาระบุว่า “สายกลางเขต 8 ไม่ได้ไปช่วยเลยหรอ xูอยากถามว่าทําอะไรกันอยู่ 5 วันไม่มีคน เข้าไปช่วยสักคน พวกxึงทํางานกันยังไง ล้มเหลวxิบหาย ล้มเหลวสุด ๆ ข้าวสักเม็ดไม่มีแจก ถ้าไม่ได้ตุนอาหารไว้พี่xูตายไปแล้ว xูจะบอกให้ สุดยอดจริง ๆ ประเทศไทย”

บุ๋ม ปนัดดา เปิดแชท คนด่าไม่ช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ด้าน บุ๋ม ปนัดดา แชร์รูปดังกล่าว พร้อมออกมาตอบข้อสงสัยและชี้แจงว่า “ไม่สามารถตอบได้เพราะถูกบล็อกไปแล้ว อยากแจ้งให้เข้าใจก่อนนะคะ ว่ากู้ภัยเป็นเพียงจิตอาสา ที่มาช่วยดูแลภาคประชาชน เมื่อต้องการความช่วยเหลือในจุดที่รัฐไม่สามารถทำได้ทันท่วงที พวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ด้วยความที่งานมันล้นมือ จึงไม่สามารถช่วยทุกคนได้ ทั้งเขต 8 ทั้งโชคสมาน ทีมบุ๋มเข้าไปหมดค่ะ แต่บางจุดก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ก็ต้องถอยกลับไปจุดอื่น อยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะ #เรื่องเกิดที่เขต8”

นอกจากนี้เธอยังอธิบายใต้คอเมนต์เพิ่มเติมว่า “ชีวิตของทุกคนมีค่านะคะ อยากให้เข้าใจด้วย” และ แนบรูปที่พูดคุบกับบุคคลหนึ่ง เผยว่า ประชาชนส่วนมากในพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้เข้าไปยุ่งและมีการยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

บุ๋ม ปนัดดา เปิดแชท คนด่าไม่ช่วยน้ำท่วม-2
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
บุ๋ม ปนัดดา เปิดแชทถูกชาวบ้านด่าหยาบไม่เข้าช่วยเหลือ
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

