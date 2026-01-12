ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 14:44 น.
77
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น "คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้"

ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหา เบน สมิธ คู่กรณี เป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น “คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้”

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 มีรายงานความคืบหน้าทางคดีที่น่าจับตามอง เมื่อศาลอาญาได้มีคำสั่ง ประทับรับฟ้อง ในคดีที่ นายรังสิมันต์ โรม ถูกยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ส่งผลให้ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กของ นายภูดิท โทณผลิน และ นายวิฑูรย์ เก่งงาน (นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของ นายเบน สมิธ) เปิดเผยตรงกันว่า ศาลอาญาได้มีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว โดยมูลเหตุของคดีสืบเนื่องมาจากการที่ นายรังสิมันต์ ได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์สื่อพาดพิงถึง นายเบน สมิธ (Ben Smith) โดยกล่าวหาว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรือขบวนการคอลเซ็นเตอร์

ด้าน นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความฝั่งโจทก์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อยืนยันคำสั่งศาล พร้อมระบุข้อความตัดพ้อถึงกระแสสังคมที่โจมตีลูกความของตนว่า

“ในเรื่องที่รังสิมันต์ โรม อภิปรายกล่าวหา Mr.Ben Smith ศาลอาญาได้มีคำสั่งรับคำฟ้องแล้วครับ… ก็คนมันไม่ใช่ Scammer คนก็จะเม้นให้เขาเป็น Scammer ให้ได้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

39 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

43 นาที ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญเตือนภัยเงียบอาม่าวัย 84 ปอดอักเสบเป็นก้อนใหญ่ ข่าว

อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก ข่าว

นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 14:44 น.
77
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button