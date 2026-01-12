ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหา เบน สมิธ คู่กรณี เป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น “คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้”
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 มีรายงานความคืบหน้าทางคดีที่น่าจับตามอง เมื่อศาลอาญาได้มีคำสั่ง ประทับรับฟ้อง ในคดีที่ นายรังสิมันต์ โรม ถูกยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ส่งผลให้ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว
ข้อมูลจากเฟซบุ๊กของ นายภูดิท โทณผลิน และ นายวิฑูรย์ เก่งงาน (นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของ นายเบน สมิธ) เปิดเผยตรงกันว่า ศาลอาญาได้มีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว โดยมูลเหตุของคดีสืบเนื่องมาจากการที่ นายรังสิมันต์ ได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์สื่อพาดพิงถึง นายเบน สมิธ (Ben Smith) โดยกล่าวหาว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรือขบวนการคอลเซ็นเตอร์
ด้าน นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความฝั่งโจทก์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อยืนยันคำสั่งศาล พร้อมระบุข้อความตัดพ้อถึงกระแสสังคมที่โจมตีลูกความของตนว่า
“ในเรื่องที่รังสิมันต์ โรม อภิปรายกล่าวหา Mr.Ben Smith ศาลอาญาได้มีคำสั่งรับคำฟ้องแล้วครับ… ก็คนมันไม่ใช่ Scammer คนก็จะเม้นให้เขาเป็น Scammer ให้ได้”
