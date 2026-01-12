บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 14:29 น.
67
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร

เปิดภาพประทับใจ ‘แดง เยาวเรศ’ นางเอกจักร ๆ วงศ์ ๆ ตำนาน ‘อุทัยเทวี’ เข้าเยี่ยม ‘ไพรัช สังวริบุตร’ ถึงขอบเตียง แฟนคลับแห่อวยพร พร้อมอัปเดตชีวิตปัจจุบัน

หลังจากวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ที่ผ่านมา ลอร์ด สยม สังวริบุตร ผู้จัดละครชื่อดัง โพสต์ภาพย้อนวัยคู่กับคุณพ่อ หรั่ง ไพรัช สังวริบุตร บรมครูผู้บุกเบิกและตำนานแห่งวงการละครโทรทัศน์ไทย และพี่ชาย หลุยส์ สยาม พร้อมข้อความซึ้งกินใจว่า “ไม่ว่านานแค่ไหน หัวใจก็ยังอยากเป็นเด็ก ในอ้อมแขนคุณพ่อเสมอครับ วันเด็ก 2569”

ล่าสุด ความอบอุ่นยังคงอบอวลต่อเนื่อง ลอร์ด สยม แชร์ภาพความทรงจำครั้งใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @lorddida เผยให้เห็นการมาเยือนของแขกคนพิเศษระดับตำนานอย่าง แดง เยาวเรศ นิสากร อดีตราชินีจอแก้วและนางเอกยุคบุกเบิกของละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่หาตัวจับยากในอดีต

ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของทุกคน โดย แดง เยาวเรศ ได้พาลูกชาย น้องตั๋ม เดินทางมาเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับ ไพรัช สังวริบุตร ถึงขอบเตียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันเสมือนคนในครอบครัว โดย ลอร์ด สยม ได้ระบุแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวไว้ว่า “พี่แดง เยาวเรศ นิสากร นางเอกยุคบุกเบิกแห่งภาพยนตร์-โทรทัศน์จักร ๆ วงศ์ ๆ รุ่นแรก
แวะมาเยี่ยมคุณพ่อ พร้อมน้องตั๋มลูกชาย นั่งคุยกันเพลิน ยิ้มกันทั้งบ้าน”

นอกจากนี้ ยังได้อัปเดตชีวิตปัจจุบันของอดีตนางเอกดังว่า ปัจจุบันเธอและลูกชายเป็นเจ้าของกิจการ Star Hill River Kwai Resort ที่พักบรรยากาศดีริมแม่น้ำแควน้อย วิวสวย อากาศดี แถมบริการอบอุ่น จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

แดง เยาวเรศ นางเอกจักรๆ วงศ์ๆ เยี่ยม พ่อไพรัช
ภาพจาก Facebook : lorddida

งานนี้แฟนละครรุ่นเก๋าต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความตื้นตันใจ ส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจที่ได้เห็นภาพนางเอกละครที่ยังแข็งแรงและรอยยิ้มของบุคคลอันเป็นที่รักในวงการบันเทิง หลายคนคอมเมนต์ยืนยันตัวตนว่าทันดูผลงานของเธอ โดยเฉพาะบทบาทในตำนานอย่าง ‘อุทัยเทวี’ ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2516 ที่ตราตรึงใจคนดูมาหลายทศวรรษ

นอกจากนี้ คอมเมนต์จำนวนมากร่วมอวยพรให้ทั้ง ไพรัช สังวริบุตร, แดง เยาวเรศ และครอบครัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

“เป็นภาพที่น่ารัก อบอุ่นที่สุดเลยหล่ะครับ”

“เราทัน คุณเยาวเรศ “อุทัยเทวี”

“ขอให้ทุก ๆ ท่าน สุขภาพแข็งแรง ทุก ๆ วันครับ”

“อบอุ่นมากค่ะ”

แดง เยาวเรศ' นางเอกจักรๆ วงศ์ๆ รุดเยี่ยมพ่อไพรัช
ภาพจาก Facebook : lorddida
แดง เยาวเรศ
ภาพจาก Facebook : lorddida

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sayom Sungvaributr (@lorddida)

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

