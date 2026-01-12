ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:11 น.
346
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม

เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม

ใกล้ถึงวันครูแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าในวันดังกล่าวถือเป็นวันหยุดหรือไม่ และนักเรียนต้องไปโรงเรียนตามปกติหรือเปล่า โดยข้อมูลนี้มีคำตอบที่ต้องแยกพิจารณาตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้

ภาพรวมในระดับประเทศ “วันครู” ไม่ใช่วันหยุดราชการ

ตามปฏิทินวันหยุดปี 2569 ของไทยระบุชัดเจนว่า วันครูถือเป็น “วันสำคัญที่ไม่เป็นวันหยุดราชการทั่วไป” หมายความว่า

  • หน่วยงานราชการอื่น ๆ (ที่ไม่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ) ยังคงเปิดทำการปกติ
  • ธนาคารทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ
  • ภาคเอกชนและบริษัททั่วไปยังคงทำงานตามปกติ

แม้จะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่ในแวดวงการศึกษาจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างออกไป เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันครูเป็นวันหยุดของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และครูได้เข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันครู

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และรัฐบาล ส่วนใหญ่จะประกาศหยุดเรียน 1 วัน เพื่อให้ครูไปร่วมงานวันครูที่หน่วยงานจัดขึ้น ส่วนโรงเรียนเอกชน / นานาชาติ อาจมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจเปิดเรียนตามปกติ หรือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแทน

เนื่องจากแต่ละสถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการวันหยุดภายในแตกต่างกัน วิธีที่ชัวร์ที่สุดสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนคือการ ตรวจสอบประกาศโดยตรงจากโรงเรียน ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ หรือกลุ่มไลน์ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคมนี้

ย้อนที่มา “วันครู” 16 ม.ค.

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไม “วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้ระบุถึงที่มาทางประวัติศาสตร์และกฎหมายที่สำคัญไว้ดังนี้

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยมีเหตุผลสำคัญคือเป็นการยึดตามวันที่ พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 62 ตอนที่ 4ก วันที่ 16 มกราคม 2488) หลังจากมีมติดังกล่าว การจัดงานวันครูครั้งแรกของประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2500

ในบันทึกประวัติวันครูของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุถึงคำสั่งที่มีมาแต่เดิมว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อความนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ “วันครู” มีลักษณะพิเศษกว่าวันสำคัญอื่น ๆ คือแม้สถานะทางกฎหมายจะไม่ใช่วันหยุดราชการสำหรับหน่วยงานทั่วไป แต่ถูกวางโครงสร้างไว้ให้เป็นวันที่สถานศึกษาสามารถหยุดการเรียนการสอนได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคุรุสภาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

6 นาที ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

17 นาที ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

18 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

32 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

54 นาที ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนล่าสุด ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ป้าพัน ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุขในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ข่าวอาชญากรรม

สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล ชี้ชัด &quot;ณัฐพงษ์&quot; กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:11 น.
346
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button