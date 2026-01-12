วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม
ใกล้ถึงวันครูแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าในวันดังกล่าวถือเป็นวันหยุดหรือไม่ และนักเรียนต้องไปโรงเรียนตามปกติหรือเปล่า โดยข้อมูลนี้มีคำตอบที่ต้องแยกพิจารณาตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้
ภาพรวมในระดับประเทศ “วันครู” ไม่ใช่วันหยุดราชการ
ตามปฏิทินวันหยุดปี 2569 ของไทยระบุชัดเจนว่า วันครูถือเป็น “วันสำคัญที่ไม่เป็นวันหยุดราชการทั่วไป” หมายความว่า
- หน่วยงานราชการอื่น ๆ (ที่ไม่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ) ยังคงเปิดทำการปกติ
- ธนาคารทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ
- ภาคเอกชนและบริษัททั่วไปยังคงทำงานตามปกติ
แม้จะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่ในแวดวงการศึกษาจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างออกไป เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันครูเป็นวันหยุดของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และครูได้เข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันครู
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และรัฐบาล ส่วนใหญ่จะประกาศหยุดเรียน 1 วัน เพื่อให้ครูไปร่วมงานวันครูที่หน่วยงานจัดขึ้น ส่วนโรงเรียนเอกชน / นานาชาติ อาจมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจเปิดเรียนตามปกติ หรือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแทน
เนื่องจากแต่ละสถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการวันหยุดภายในแตกต่างกัน วิธีที่ชัวร์ที่สุดสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนคือการ ตรวจสอบประกาศโดยตรงจากโรงเรียน ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ หรือกลุ่มไลน์ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคมนี้
ย้อนที่มา “วันครู” 16 ม.ค.
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไม “วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้ระบุถึงที่มาทางประวัติศาสตร์และกฎหมายที่สำคัญไว้ดังนี้
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยมีเหตุผลสำคัญคือเป็นการยึดตามวันที่ พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 62 ตอนที่ 4ก วันที่ 16 มกราคม 2488) หลังจากมีมติดังกล่าว การจัดงานวันครูครั้งแรกของประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2500
ในบันทึกประวัติวันครูของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุถึงคำสั่งที่มีมาแต่เดิมว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้”
ข้อความนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ “วันครู” มีลักษณะพิเศษกว่าวันสำคัญอื่น ๆ คือแม้สถานะทางกฎหมายจะไม่ใช่วันหยุดราชการสำหรับหน่วยงานทั่วไป แต่ถูกวางโครงสร้างไว้ให้เป็นวันที่สถานศึกษาสามารถหยุดการเรียนการสอนได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคุรุสภาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
