ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. ปรับเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนท้องถิ่น จากแบบขั้นเป็น ‘แบบร้อยละ’ ชี้ช่วยสร้างความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

การยกเลิกการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน บัญชี 5 โดยเปลี่ยนเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน บัญชี 6 แทน เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลาย และ แก้ไขข้อจำกัดของการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น โดยจะสะท้อนผลงานและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศใช้มาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จะได้แจ้งประกาศข้างต้นพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการออกมาตรฐานทั่วไปและแนวทางปฏิบัติต่อไป

ราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ.

ราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ.-2

ราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. 3

