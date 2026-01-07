สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการในสังกัด 11 ตำแหน่ง 24 อัตรา เงินเดือนระหว่าง 13,920 – 19,970 บาท ถึงวันที่ 21 มกราคม 2569
กรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 13,920 – 19,970 บาทต่อเดือน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งในกรมชลประทาน ที่เปิดรับ 2569
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
2. ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
3. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์ สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,150 – 19,970 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
8. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,920 – 15,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
9. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 13,920 – 15,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,920 – 15,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,920 – 15,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
