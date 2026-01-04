การเงินเศรษฐกิจ

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ประกันสังคม ม.33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน ได้สิทธิอะไรบ้าง

เผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 16:32 น.
51

เหล่ามนุษย์เงินเดือนฟังทางนี้ ประกันสังคม ปรับใหม่ ม. 33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน เริ่มบังคับใช้ ม.ค. 69 ผู้ประกันตน ได้สิทธิอะไรบ้าง

หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบปรับฐานเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 รูปแบบใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป ปรับเพดานเงินส่งเข้ากองทุนจากสูงสุด 750 บาท เพิ่มเป็น 875 บาทต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนสูงกว่า 17,500 บาท เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินบำนาญและเงินทดแทนว่างงานให้สูงขึ้นตามฐานค่าจ้างจริง

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 17,500 บาทขึ้นไป จากเดิมเพดานฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ต้องจ่ายเงินสมทบ 5% คือ 750 บาทต่อเดือน ขยับเพดานฐานเงินเดือนขึ้นเป็น 17,500 บาท ทำให้ยอดเงินสมทบ 5% เพิ่มขึ้นเป็น 875 บาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 125 บาท)

แน่นอนว่าเมื่อเสียเงินเพิ่ม หลายคนสงสัยว่า “แล้วจะได้อะไรเพิ่มจากเดิมบ้าง” ในจุดนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ยืนยันแล้วว่าการปรับฐานเงินเดือนครั้งนี้จะทำให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นเงินทดแทนเพิ่มขึ้นตามกันไป ดังนี้

เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย

  • รับ 8,750 บาทต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 291 บาท สูงสุด 180 วัน (เพิ่มขึ้น 1,250 บาท)

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

  • รับ 8,750 บาทต่อเดือน ตลอดสิทธิ (เพิ่มขึ้น 1,250 บาท)

เงินทดแทนกรณีว่างงาน

  • กรณีลาออก รับ 30% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน สูงสุด 15,750 บาท (เพิ่มขึ้น 2,250 บาท)
  • กรณีเลิกจ้าง รับ 60% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน สูงสุด 63,000 บาท (เพิ่มขึ้น 18,000 บาท)

เงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพิ่อการคลอดบุตร

  • รับ 26,250 บาท ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 3,750 บาท)

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

  • ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36-119 งวด : รับ 35,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)
  • ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 120 งวดขึ้นไป : รับ 105,000 บาท (เพิ่มขึ้น 15,000 บาท)

เงินสมทบสะสมกรณีชราภาพ

  • รับ 1,050 บาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 150 บาท/เดือน)

**หมายเหตุ : เงินทดแทนการขาดรายได้ เงินสงเคราะห์ต้องนำส่งเงินสมทบฐานค่าจ้าง 17,500 บาท ครบ 3 เดือน***

ทั้งนี้ มาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิของตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect เพื่อรักษาสิทธิที่พึงมี

อ้างอิง : Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

 

