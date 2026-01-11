ด่วน! เดอะ เทคฮอร์โมน ซีซั่น 2 ประกาศ “ขอยุติการ ONAIR รายการ”
นารา แถลงการณ์ด่วนทำแฟนคลับใจหายวาบ หลังประกาศยกเลิกออนแอร์ เดอะ เทคฮอร์โมน ซีซั่น 2 ที่เหลือทั้งหมดจากกระแสลบ ก่อนหักมุมเฉลยความจริงเพื่อโปรโมตสปอนเซอร์
กลายเป็นประเด็นที่คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจทันที เมื่อ “นารา เครปกะเทย” ในฐานะโปรดิวเซอร์และเจ้าของรายการ The Take (ฮอร์โมน) Season 2 ออกมาโพสต์ข้อความแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 เกี่ยวกับอนาคตของรายการ
นารา ระบุถึงเหตุการณ์สืบเนื่องจากการออนแอร์รายการ EP.2 เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงมีการตั้งคำถามถึงรูปแบบรายการจากผู้ชมจำนวนมาก
เจ้าตัวแจ้งว่าได้รับทราบปัญหาและร่วมหารือกับทีมงานเพื่อหาทางออกให้ผู้ชมสบายใจที่สุด จึงได้ตัดสินใจ “ขอยกเลิกการออนแอร์รายการที่เหลืออยู่ทั้งหมด” พร้อมกล่าวคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของโพสต์ดังกล่าว นาราได้เขียนข้อความหักมุมเฉลยความจริงว่า “ต้องขอโทษที่จะบอกว่าล้อเล่นค่ะ รายการยังมีการออนแอร์อยู่นะคะ” พร้อมกับเฉลยเหตุผลที่แท้จริงของการโพสต์ครั้งนี้คือการโปรโมตคลินิกเสริมความงามที่เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนั่นเอง
นารา ทิ้งท้ายด้วยการขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุนทีมงานมาโดยตลอด เพื่อยืนยันว่ารายการจะยังคงเดินหน้าออนแอร์ต่อไปตามปกติ ไม่ได้มีการยุติการผลิตตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้นแต่อย่างใด
แถลงการณ์ “ขอยุติการ ONAIR รายการ” ฉบับเต็ม
“สืบเนื่องเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ได้มีการออนแอร์รายการ The Take (ฮอร์โมน) Season2 EP.2 และได้เกิดกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งกระแสเชิงบวก และกระแสเชิงลบที่มีค่อนข้างมาก รวมถึงการตั้งคําถามกับรูปแบบของรายการที่เกิดขึ้น
ดิฉัน นายอนิวัติ ประดุมถิ่น (นาราเครปกะเทย) ตําแหน่ง Producer และเจ้าของรายการ มีความคิดเห็น ร่วมกับทีมงาน เพื่อหาทางแก้ปัญหา และทางออก เพื่อความสบายใจ ของผู้ชมทุกท่าน จึงมีความเห็นว่า ขอยกเลิกการออนแอร์รายการที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ทั้งนี้ทางรายการต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขอโทษที่จะบอกว่าล้อเล่นค่ะ รายการยังมีการออนแอร์อยู่นะคะ ถ้าอยากให้ออนไวก็อย่าลืมนะคะ กังนัมคลินิก กังนัมคลินิก และกังนัมคลินิกค่ะ ไปนะคะ ไปกัน จะได้เข้าใจ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด”
อ้างอิง : FB/นารา เครปกะเทย
