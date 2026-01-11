ข่าว

ไม่ฟรีแล้ว! มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงิน 16 ม.ค. 69 เตรียมตัวยังไง?

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 16:35 น.
มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ 16 มกราคม 2569 ที่ด่านบางใหญ่.
BGSR 81

กรมทางหลวงดีเดย์เก็บค่าผ่านทางเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี M81 ครบทั้ง 8 ด่าน เริ่ม 16 ม.ค. 69 หลังเปิดให้วิ่งฟรีมานานกว่าปี อัตราค่าธรรมเนียมรถ 4 ล้อ สูงสุด 150 บาท

กรมทางหลวงประกาศเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป หลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองวิ่งฟรีตลอดสายระยะทาง 96 กิโลเมตร มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567

รูปแบบการเข้า-ออก และการชำระเงิน

ระบบการเก็บเงินของมอเตอร์เวย์ M81 จะเปลี่ยนจากการวิ่งฟรีเข้า-ออกอิสระ มาเป็นการเก็บเงินตามระยะทางจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ขาเข้า: รถทุกคันวิ่งผ่านกล้องเซนเซอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรับบัตร
  • ขาออก: ต้องชำระเงินตามระยะทางที่ใช้งานจริง ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกช่องทางจ่ายเงินได้ 2 รูปแบบ คือ:

1. ช่อง M-Flow (ป้ายสีฟ้า)

วิ่งผ่านได้เลยไม่มีไม้กั้น ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีบัญชี M-Flow, Easy Pass+ หรือ M-Pass+ ส่วนผู้ที่ไม่มีบัญชีสามารถสแกนจ่ายย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

2. ช่องเงินสด (ป้ายรูปเงินสด)

ผู้ขับขี่ต้องชะลอรถเพื่อเข้าด่านและชำระเงินกับพนักงานที่ตู้เก็บเงิน

ผู้ขับขี่รถ 4 ล้อต้องชำระค่าผ่านทางตามระยะทางจริงบนมอเตอร์เวย์ M81.
BGSR 81

อัตราค่าผ่านทางสำหรับรถ 4 ล้อ

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ 4 ล้อ มีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

  • เริ่มต้น: 45 บาท (ช่วงบางใหญ่ – นครชัยศรี)
  • สูงสุดตลอดสาย: 150 บาท (ช่วงบางใหญ่ – กาญจนบุรี)

กรมทางหลวงเปิดให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางครบทั้ง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐม (ตะวันออก/ตะวันตก), ด่านท่ามะกา, ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี

มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ 16 มกราคม 2569 ที่ด่านบางใหญ่.

