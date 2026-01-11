ไม่ฟรีแล้ว! มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงิน 16 ม.ค. 69 เตรียมตัวยังไง?
กรมทางหลวงดีเดย์เก็บค่าผ่านทางเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี M81 ครบทั้ง 8 ด่าน เริ่ม 16 ม.ค. 69 หลังเปิดให้วิ่งฟรีมานานกว่าปี อัตราค่าธรรมเนียมรถ 4 ล้อ สูงสุด 150 บาท
กรมทางหลวงประกาศเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป หลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองวิ่งฟรีตลอดสายระยะทาง 96 กิโลเมตร มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567
รูปแบบการเข้า-ออก และการชำระเงิน
ระบบการเก็บเงินของมอเตอร์เวย์ M81 จะเปลี่ยนจากการวิ่งฟรีเข้า-ออกอิสระ มาเป็นการเก็บเงินตามระยะทางจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขาเข้า: รถทุกคันวิ่งผ่านกล้องเซนเซอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรับบัตร
- ขาออก: ต้องชำระเงินตามระยะทางที่ใช้งานจริง ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกช่องทางจ่ายเงินได้ 2 รูปแบบ คือ:
1. ช่อง M-Flow (ป้ายสีฟ้า)
วิ่งผ่านได้เลยไม่มีไม้กั้น ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีบัญชี M-Flow, Easy Pass+ หรือ M-Pass+ ส่วนผู้ที่ไม่มีบัญชีสามารถสแกนจ่ายย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2. ช่องเงินสด (ป้ายรูปเงินสด)
ผู้ขับขี่ต้องชะลอรถเพื่อเข้าด่านและชำระเงินกับพนักงานที่ตู้เก็บเงิน
อัตราค่าผ่านทางสำหรับรถ 4 ล้อ
สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ 4 ล้อ มีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้
- เริ่มต้น: 45 บาท (ช่วงบางใหญ่ – นครชัยศรี)
- สูงสุดตลอดสาย: 150 บาท (ช่วงบางใหญ่ – กาญจนบุรี)
กรมทางหลวงเปิดให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางครบทั้ง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐม (ตะวันออก/ตะวันตก), ด่านท่ามะกา, ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี
