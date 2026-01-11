ตั๊ก ศิริพร ปลื้มใจ “น้องภู” จบวิศวะอินเตอร์ มธ. เตรียมส่งเรียนต่อโทต่างประเทศ
ตั๊ก ศิริพร นักแสดงตลกชื่อดังโพสต์แสดงความยินดีกับ “น้องภู” ลูกชาย หลังคว้าปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมอวยพรให้ลูกใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในโลกกว้าง
ตั๊ก ศิริพร เอี่ยมสุข นักร้องและนักแสดงตลกชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 เพื่อแสดงความยินดีกับ “น้องภู” ลูกชายที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั๊ก ศิริพร ระบุว่าลูกชายเรียนหนักมากจนสามารถคว้าปริญญามาได้สำเร็จ และถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต โดยเป้าหมายต่อไปคือการส่งลูกชายไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งอวยพรให้ลูกโชคดีและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดในโลกกว้าง เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
เธอยังเขียนข้อความซึ้งใจถึงลูกชายว่า ตัวเธอเองไม่มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนลูก จึงอยากให้ลูกทำหน้าที่นี้แทนแม่ และใช้ชีวิตที่เกิดมาให้มีคุณค่าที่สุด พร้อมกับทิ้งท้ายว่ารักลูกชายคนนี้ที่สุดในโลก
นอกจากข้อความแสดงความยินดีแล้ว ตั๊ก ศิริพร ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายร่วมกับลูกชาย โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “เวลามันผ่านไปเร็วมากนะคะทุกคนว่าป่ะ” เพื่อสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกชายตั้งแต่วัยเด็กจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้
