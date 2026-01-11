บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69
11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS โวล์ฟสบวร์ก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น.
- สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – โวล์ฟสบวร์ก
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะไม่มีชื่อของ มานูเอล นอยเออร์, อัลฟองโซ่ เดวิส, ซาช่า โบอี้, โยชัว คิมมิช และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง นิโคลัส แจ็คสัน ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โยนาส เออร์บิก, ราฟาเอล เกอร์เรโร่, ดาโยต์ อูกาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่ เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน
โวล์กสบวร์ก
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่าเมืองเบียร์ ของกุนซือ ดาเนี่ยล เบาเออร์ จะยังไม่มีชื่อของ เยนเซ่น ซีลต์, โยอาคิม เมห์เล, โรเจริโอ, เบนซ์ ดาร์ได และ โยนาส วินด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด อามูร่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย คามิล กราบาร่า, ซาเอล คุมเบดี, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, โมริตซ์ เยนซ์, อารอน เซห์นเตอร์, ยานนิค เกอฮาร์ต, แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, ลอฟโร่ เมเยอร์, พารทิค วิมเมอร์ และ เซนาน เพซิโนวิช
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – โวล์ฟสบวร์ก
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 18/01/25 บาเยิร์น 3-2 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 25/08/24 โวล์ฟสบวร์ก 2-3 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 12/05/24 บาเยิร์น 2-0 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 20/12/23 โวล์ฟสบวร์ก 1-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 05/02/23 โวล์ฟสบวร์ก 2-4 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
- 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
- 03/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
โวล์ฟสบวร์ก
- 20/12/25 แพ้ ไฟร์บวร์ก 3-4 (บุนเดสลีกา)
- 13/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 06/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 30/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 22/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : โยนาส เออร์บิก (GK) – ราฟาเอล เกอร์เรโร่, ดาโยต์ อูกาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ – เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่ เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
โวล์ฟสบวร์ก (4-5-1) : คามิล กราบาร่า (GK) – ซาเอล คุมเบดี, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, โมริตซ์ เยนซ์, อารอน เซห์นเตอร์ – ยานนิค เกอฮาร์ต, แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, ลอฟโร่ เมเยอร์, พารทิค วิมเมอร์ – เซนาน เพซิโนวิช
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
บาเยิร์น มิวนิค 3-0 โวล์ฟสบวร์ก
