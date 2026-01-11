ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:29 น.
62

11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS โวล์ฟสบวร์ก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – โวล์ฟสบวร์ก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะไม่มีชื่อของ มานูเอล นอยเออร์, อัลฟองโซ่ เดวิส, ซาช่า โบอี้, โยชัว คิมมิช และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง นิโคลัส แจ็คสัน ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โยนาส เออร์บิก, ราฟาเอล เกอร์เรโร่, ดาโยต์ อูกาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่ เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

โวล์กสบวร์ก

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่าเมืองเบียร์ ของกุนซือ ดาเนี่ยล เบาเออร์ จะยังไม่มีชื่อของ เยนเซ่น ซีลต์, โยอาคิม เมห์เล, โรเจริโอ, เบนซ์ ดาร์ได และ โยนาส วินด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด อามูร่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย คามิล กราบาร่า, ซาเอล คุมเบดี, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, โมริตซ์ เยนซ์, อารอน เซห์นเตอร์, ยานนิค เกอฮาร์ต, แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, ลอฟโร่ เมเยอร์, พารทิค วิมเมอร์ และ เซนาน เพซิโนวิช

Credit : VfL Wolfsburg

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – โวล์ฟสบวร์ก

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 18/01/25 บาเยิร์น 3-2 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 25/08/24 โวล์ฟสบวร์ก 2-3 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 12/05/24 บาเยิร์น 2-0 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/23 โวล์ฟสบวร์ก 1-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 05/02/23 โวล์ฟสบวร์ก 2-4 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-2 (เดเอฟเบ โพคาล)

โวล์ฟสบวร์ก

  • 20/12/25 แพ้ ไฟร์บวร์ก 3-4 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 30/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 22/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : โยนาส เออร์บิก (GK) – ราฟาเอล เกอร์เรโร่, ดาโยต์ อูกาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ – เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่ เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

โวล์ฟสบวร์ก (4-5-1) : คามิล กราบาร่า (GK) – ซาเอล คุมเบดี, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, โมริตซ์ เยนซ์, อารอน เซห์นเตอร์ – ยานนิค เกอฮาร์ต, แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, ลอฟโร่ เมเยอร์, พารทิค วิมเมอร์ – เซนาน เพซิโนวิช

Credit : VfL Wolfsburg

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

บาเยิร์น มิวนิค 3-0 โวล์ฟสบวร์ก

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

