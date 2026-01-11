สหรัฐถล่มฐานที่มั่น “ไอซิส” ในซีเรีย “ทรัมป์” ย้ำปมนองเลือด! ไม่ใช่เริ่มสงคราม
โดนัลด์ ทรัมป์ ไฟเขียวระดมเครื่องบินรบและโดรนกว่า 20 ลำ ยิงขีปนาวุธ 90 ลูกทำลายเป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายกว่า 35 จุด ตอบโต้เหตุซุ่มโจมตีนองเลือด ยืนยันภารกิจนี้คือการประกาศชำระแค้น ไม่ใช่การเริ่มสงคราม
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือ เซนต์คอม (CENTCOM) ประกาศยืนยันว่า กองทัพสหรัฐฯ และกองกำลังพันธมิตรได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ถล่มเป้าหมายของกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในประเทศซีเรีย
รายงานของบีบีซีเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งโดยตรงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (10 ม.ค.) โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการ “ฮอว์กอาย สไตรค์” เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่กลุ่ม IS โจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในซีเรียจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
เซนต์คอมระบุว่า การโจมตีมุ่งเน้นการปราบปรามการก่อการร้ายและสร้างความปลอดภัยให้แก่กองกำลังสหรัฐฯ รวมถึงพันธมิตรในภูมิภาค พร้อมส่งสารเตือนอย่างแข็งกร้าวผ่านแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X ว่า “ข้อความของเรายังคงหนักแน่น หากคุณทำอันตรายต่อนักรบของเรา เราจะตามล่าและสังหารคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก ไม่ว่าคุณจะพยายามหนีความยุติธรรมแค่ไหนก็ตาม”
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งเปิดเผยกับซีบีเอส (CBS News) สื่อพันธมิตรของบีบีซีว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ สหรัฐฯ และพันธมิตรระดมยิงขีปนาวุธความแม่นยำสูงกว่า 90 ลูก เข้าใส่เป้าหมายกว่า 35 แห่ง โดยมีอากาศยานเข้าร่วมภารกิจกว่า 20 ลำ
เขี้ยวเล็บทางอากาศที่นำมาใช้ในภารกิจนี้ประกอบด้วย
- เครื่องบินขับไล่ F-15E
- เครื่องบินโจมตี A-10
- เครื่องบินลำเลียงติดอาวุธหนัก AC-130J
- โดรนสังหาร MQ-9
- เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพจอร์แดน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดของการโจมตีและจำนวนผู้เสียชีวิตจากฝั่งกลุ่มก่อการร้าย
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่าน X เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ว่า “เราจะไม่ลืม และจะไม่ลดละ”
รัฐบาลทรัมป์ประกาศเริ่มปฏิบัติการ “ฮอว์กอาย สไตรค์” ครั้งแรกในเดือนธันวาคม หลังจากมือปืนกลุ่ม IS ซุ่มโจมตีในเมืองพัลไมรา ภาคกลางของซีเรีย ส่งผลให้ทหารสหรัฐฯ 2 นาย และล่ามพลเรือนชาวอเมริกัน 1 คนเสียชีวิต
เฮกเซธกล่าวอย่างดุดันในขณะประกาศปฏิบัติการเมื่อเดือนธันวาคมว่า “นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของสงคราม แต่เป็นการประกาศการล้างแค้น” และย้ำว่า “สหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ จะไม่ลังเลและไม่หยุดยั้งที่จะปกป้องคนของเรา”
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนหน้านี้ เมื่อ 19 ธ.ค.2025 ภารกิจแรก กองกำลังสหรัฐฯ และจอร์แดน เปิดการโจมตีครั้งใหญ่ ใช้เครื่องบินรบ-เฮลิคอปเตอร์โจมตีและปืนใหญ่ ถล่มเป้าหมายกว่า 70 แห่ง ทั่วภาคกลางของซีเรีย โดยใช้ขีปนาวุธความแม่นยำสูงกว่า 100 ลูก ทำลายโครงสร้างพื้นฐานและคลังอาวุธ
และเมื่อ 20-29 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐสังหารหรือจับกุมสมาชิกกลุ่ม IS ได้เกือบ 25 คน จากภารกิจ 11 ครั้ง
สถานการณ์ในซีเรียยังคงเปราะบางนับตั้งแต่ระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด (Bashar al-Assad) ล่มสลายลงเมื่อ ธ.ค.2024 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน 13 ปี
ปัจจุบัน อาห์เหม็ด อัล-ชารา หรือที่รู้จักในนาม อาบู โมฮัมเหม็ด อัล-จูลานี (Abu Mohammed al-Jolani) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี หลังจากกลุ่มกบฏของเขาโค่นล้มอัสซาดและเข้าควบคุมอำนาจ
แม้กลุ่มไอซิส (IS) ในซีเรียจะอ่อนกำลังลง แต่ยังคงมีความเคลื่อนไหว โดยมุ่งเน้นก่อเหตุโจมตีกองกำลังชาวคุร์ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดช่วงปี 2025 ที่ผ่านมา.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทรัมป์ ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร
- อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30
- จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: