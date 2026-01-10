ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคดีอำมหิตชวนอึ้ง! “หั่นศพสาวไทย” ในสวีเดน ฆาตกรได้ชีวิตใหม่-ศัลยกรรมฟรี

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 16:53 น.
คริสโตเฟอร์โยฮันสัน
แฟ้มภาพ

เปิดแฟ้มคดีช็อกโลก “คริสโตเฟอร์ โจฮันซอน” ลวงฆ่าสาววิศวะอนาคตไกล แทงยับ 37 แผล-หั่นศพ 5 ท่อน แฉพฤติกรรมสุดไซโคพาตำรวจไปหาศพเอง ก่อนใช้ช่องโหว่กฎหมายอ้าง “โรคระเบิดอารมณ์” ลดโทษจนชาวเน็ตสลด

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่อ คริสโตเฟอร์ โยฮันสัน ตอนนั้นอายุ 22 ปี แฟนเก่าผู้มีนิสัยก้าวร้าว ลวง นางสาววัชรียา (Vatchareeya Bangsuan) อดีตแฟนสาวอนาคตกลที่ฝันทำงานองค์กรนาซ่าไปยังคอนโดของตนเพื่อกักขัง เมื่อเหยื่ออายุ 19 ปี พยายามโทรแจ้งตำรวจ คนร้ายกลับระเบิดอารมณ์ทุบโทรศัพท์ทิ้ง ตีศีรษะเธอจนกะโหลกร้าว และกระหน่ำแทงถึง 37 แผลจนสิ้นใจ

แต่ความสยองยังไม่จบ คริสโตเฟอร์ลงมือ “หั่นศพเป็น 5 ท่อน” แยกไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเมือง

Photo David Zimmer Swedish Radio and the Norrbotten Police

หักมุมหนแรก! คนร้ายแฝงตัวเป็นอาสาสมัคร!

สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือ ระหว่างที่ตำรวจและอาสาสมัครกว่า 2,000 คนกำลังออกปูพรมค้นหา คริสโตเฟอร์กลับแฝงตัวมาร่วมทีมค้นหาด้วย! เขาเดินเคียงข้างตำรวจและพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเข้าใกล้จุดทิ้งศพ โดยอ้างว่ากลิ่นเน่าคือ “หนูตาย”

แต่ตำรวจไหวพริบดีกว่าแกล้งทำเป็นเชื่อ ก่อนจะวกกลับไปตรวจสอบจนเจอหลักฐานชิ้นสำคัญ คือ “ท่อนขา” มัดตัวอาสาสมัครลวงโลกคนนี้ทันที

หักมุม 2 ช่องโหว่ “โรคไออีดี” จากติดคุกถึง 40 ปี เหลือเท่านี้

คริสโตเฟอร์อาจต้องติดคุกถึง 40 ปี แต่ทนายหัวหมอใช้ไพ่ตายทางจิตเวชยื่นสู้ว่าเขาเป็นโรค IED (Intermittent Explosive Disorder) หรือ “โรคอารมณ์ระเบิดจนคุมตัวเองไม่ได้”

ศาลสวีเดนยอมรับข้ออ้างนี้และลดโทษเหลือจำคุกเพียง 10 ปี ในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา!

หักมุม 3 คุกหรู-แปลงเพศฟรี-ชีวิตใหม่

ระหว่างถูกจำคุก มีการแกล้งชัก แกล้งทำเป็นทำร้ายตัวเองจนผู้คุมต้องแยกตัวไปอยู่ห้องขังพิเศษ มีทั้งตู้เย็น คอมพิวเตอร์ และเตียงนุ่มๆ

เท่านั้นยังไม่พอ คริสโตเฟอร์ยังประกาศตัวเป็น “ผู้หญิงข้ามเพศ” และขอใช้สิทธิ์ “ผ่าตัดแปลงเพศฟรี” ด้วยเงินภาษีประชาชนชาวสวีเดน พร้อมพยายามอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกขู่เอาชีวิต เพื่อขอย้ายไปอยู่เรือนจำหญิงซึ่งศาลไม่อนุญาต

หลังติดคุกไปได้เพียง 6 ปี คริสโตเฟอร์ถูกปล่อยตัวออกมาสู่อิสรภาพ ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น “คิม มารี โจฮันสัน” ทำศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า และย้ายไปตั้งรกรากใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก.

คริสโตเฟอร์ โจฮันสัน Kristoffer Johansson ตอนอายุ 22 ปี
ภาพจาก PAR BACKSTROM
Kristoffer Johansson new name Kim Marie Johansson
ภาพจาก Foto TV3
คริสโตเฟอร์ โจฮันสัน Kristoffer Johansson
ภาพจาก womenarehuman.com
Photo David Zimmer Swedish Radio and the Norrbotten Police
สาวไทยฝันทำงานนาซ่า ถูกฆาตกรรมในสีวเดน
แฟ้มภาพ

ที่มา : expressen.se, Drama-addict , Nyheter från Sveriges Radio

