ย้อนคดีอำมหิตชวนอึ้ง! “หั่นศพสาวไทย” ในสวีเดน ฆาตกรได้ชีวิตใหม่-ศัลยกรรมฟรี
เปิดแฟ้มคดีช็อกโลก “คริสโตเฟอร์ โจฮันซอน” ลวงฆ่าสาววิศวะอนาคตไกล แทงยับ 37 แผล-หั่นศพ 5 ท่อน แฉพฤติกรรมสุดไซโคพาตำรวจไปหาศพเอง ก่อนใช้ช่องโหว่กฎหมายอ้าง “โรคระเบิดอารมณ์” ลดโทษจนชาวเน็ตสลด
เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่อ คริสโตเฟอร์ โยฮันสัน ตอนนั้นอายุ 22 ปี แฟนเก่าผู้มีนิสัยก้าวร้าว ลวง นางสาววัชรียา (Vatchareeya Bangsuan) อดีตแฟนสาวอนาคตกลที่ฝันทำงานองค์กรนาซ่าไปยังคอนโดของตนเพื่อกักขัง เมื่อเหยื่ออายุ 19 ปี พยายามโทรแจ้งตำรวจ คนร้ายกลับระเบิดอารมณ์ทุบโทรศัพท์ทิ้ง ตีศีรษะเธอจนกะโหลกร้าว และกระหน่ำแทงถึง 37 แผลจนสิ้นใจ
แต่ความสยองยังไม่จบ คริสโตเฟอร์ลงมือ “หั่นศพเป็น 5 ท่อน” แยกไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเมือง
หักมุมหนแรก! คนร้ายแฝงตัวเป็นอาสาสมัคร!
สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือ ระหว่างที่ตำรวจและอาสาสมัครกว่า 2,000 คนกำลังออกปูพรมค้นหา คริสโตเฟอร์กลับแฝงตัวมาร่วมทีมค้นหาด้วย! เขาเดินเคียงข้างตำรวจและพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเข้าใกล้จุดทิ้งศพ โดยอ้างว่ากลิ่นเน่าคือ “หนูตาย”
แต่ตำรวจไหวพริบดีกว่าแกล้งทำเป็นเชื่อ ก่อนจะวกกลับไปตรวจสอบจนเจอหลักฐานชิ้นสำคัญ คือ “ท่อนขา” มัดตัวอาสาสมัครลวงโลกคนนี้ทันที
หักมุม 2 ช่องโหว่ “โรคไออีดี” จากติดคุกถึง 40 ปี เหลือเท่านี้
คริสโตเฟอร์อาจต้องติดคุกถึง 40 ปี แต่ทนายหัวหมอใช้ไพ่ตายทางจิตเวชยื่นสู้ว่าเขาเป็นโรค IED (Intermittent Explosive Disorder) หรือ “โรคอารมณ์ระเบิดจนคุมตัวเองไม่ได้”
ศาลสวีเดนยอมรับข้ออ้างนี้และลดโทษเหลือจำคุกเพียง 10 ปี ในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา!
หักมุม 3 คุกหรู-แปลงเพศฟรี-ชีวิตใหม่
ระหว่างถูกจำคุก มีการแกล้งชัก แกล้งทำเป็นทำร้ายตัวเองจนผู้คุมต้องแยกตัวไปอยู่ห้องขังพิเศษ มีทั้งตู้เย็น คอมพิวเตอร์ และเตียงนุ่มๆ
เท่านั้นยังไม่พอ คริสโตเฟอร์ยังประกาศตัวเป็น “ผู้หญิงข้ามเพศ” และขอใช้สิทธิ์ “ผ่าตัดแปลงเพศฟรี” ด้วยเงินภาษีประชาชนชาวสวีเดน พร้อมพยายามอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกขู่เอาชีวิต เพื่อขอย้ายไปอยู่เรือนจำหญิงซึ่งศาลไม่อนุญาต
หลังติดคุกไปได้เพียง 6 ปี คริสโตเฟอร์ถูกปล่อยตัวออกมาสู่อิสรภาพ ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น “คิม มารี โจฮันสัน” ทำศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า และย้ายไปตั้งรกรากใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก.
ที่มา : expressen.se, Drama-addict , Nyheter från Sveriges Radio
