สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

10 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า
ดูบอลสด เอฟเอคัพ สเปอร์ส VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แอสตัน วิลล่า
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แอสตัน วิลล่า
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ ลูคัส เบิร์กวัลล์, โรดริโก้ เบนทานกูร์, โมฮาเหม็ด คูดุส, เดสตินี่ อูโดกี้, โดมินิค โซลันกี้, เดยัน คูลูเซฟสกี้ และ เจมส์ แมดดิสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีฟส์ บิสซูม่า กับ ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อันโตนิน คินสกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน เชด สเปนซ์, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เบน เดวิส แดนกลางเป็น ชูเอา ปาลินญ่า, อาร์ชี่ เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ร็องดัล โคโล่ มูอานี่, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
แอสตัน วิลล่า
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์, อมาดู โอนาน่า และ รอสส์ บาร์คลี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีแวนน์ กองซ็องด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก บิซอต พร้อมแนวรับ 4 คน อันเดรส การ์เซีย, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ลามาเร่ โบการ์เด, ยูริ ตีเลอมันส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดอนเยลล์ มาเลน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS แอสตัน วิลล่า
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/10/25 สเปอร์ส 1-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 16/05/25 แอสตัน วิลล่า 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 09/02/25 แอสตัน วิลล่า 2-1 สเปอร์ส (เอฟเอ คัพ)
- 03/11/24 สเปอร์ส 4-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 10/03/24 แอสตัน วิลล่า 0-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
แอสตัน วิลล่า
- 07/01/26 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : อันโตนิน คินสกี้ (GK) – เชด สเปนซ์, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เบน เดวิส – ชูเอา ปาลินญ่า, อาร์ชี่ เกรย์ – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ริชาร์ลิซอน
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : มาร์โก บิซอต (GK) – อันเดรส การ์เซีย, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – ลามาเร่ โบการ์เด, ยูริ ตีเลอมันส์ – จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ – ดอนเยลล์ มาเลน
ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 1-2 แอสตัน วิลล่า
