อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 09:26 น.
478
อุบาทว์! ทหารไทย เคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชา เจอมือถือทหารเขมร แถมมีคลิป มีเพศสัมพันธ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

9 ม.ค. 2569 – เพจ Army Military Force โพสต์รูปภาพโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชานายหนึ่งที่ทหารไทยเก็บได้ หลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า

“สุดอุบาทว์! ทหารไทยพบเจอโทรศัพท์มือถือทหารกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ระหว่างเคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาในแนวหน้า

ภายในเครื่องพบหลักฐานสุดวิปริตเป็นคลิปวิดีโอขณะทหารนายดังกล่าวมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและลูกสาวตัวเองภายในฐานทัพ ก่อนจะนำคลิปมาโพสต์อวดลงในกลุ่มเทเลแกรมของเหล่าทหาร (คลิปภาพที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวของนายทหารดังกล่าว ทางเพจไม่สามารถลงภาพชัดๆ ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน)

โพสต์จากเพจ Army Military Force

นอกจากนี้ในแกลเลอรี่ยังเต็มไปด้วยภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวตัวเอง รวมถึงสื่อลามกของดาราต่างชาติอีกนับไม่ถ้วน”

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “มันบอกว่าลูกแท้ๆ ลูกสาววัย 14 ขวบ กำลังเป็นสาวอย่างงี้เลยครับ จริงๆ ไม่ว่าลูกเลี้ยงหรือลูกเองก็ไม่ควรนะครับ”

