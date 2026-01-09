อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ
อุบาทว์! ทหารไทย เคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชา เจอมือถือทหารเขมร แถมมีคลิป มีเพศสัมพันธ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ
9 ม.ค. 2569 – เพจ Army Military Force โพสต์รูปภาพโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชานายหนึ่งที่ทหารไทยเก็บได้ หลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า
“สุดอุบาทว์! ทหารไทยพบเจอโทรศัพท์มือถือทหารกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ระหว่างเคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาในแนวหน้า
ภายในเครื่องพบหลักฐานสุดวิปริตเป็นคลิปวิดีโอขณะทหารนายดังกล่าวมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและลูกสาวตัวเองภายในฐานทัพ ก่อนจะนำคลิปมาโพสต์อวดลงในกลุ่มเทเลแกรมของเหล่าทหาร (คลิปภาพที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวของนายทหารดังกล่าว ทางเพจไม่สามารถลงภาพชัดๆ ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน)
นอกจากนี้ในแกลเลอรี่ยังเต็มไปด้วยภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวตัวเอง รวมถึงสื่อลามกของดาราต่างชาติอีกนับไม่ถ้วน”
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “มันบอกว่าลูกแท้ๆ ลูกสาววัย 14 ขวบ กำลังเป็นสาวอย่างงี้เลยครับ จริงๆ ไม่ว่าลูกเลี้ยงหรือลูกเองก็ไม่ควรนะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง
- จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา
- ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: