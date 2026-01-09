กรมสรรพสามิตลุยฟ้อง NETA เรียกคืนเงินพันล้าน ผงะหอบเงินกลับจีน เพจดังถาม “จะสืบทรัพย์ยังไง”

เพจ Drama-addict ตั้งคำถามหนัก “จะสืบทรัพย์ยังไง?” หลังกรมสรรพสามิตเดินหน้าฟ้องค่ายรถ EV ดัง “เนต้า” ปมเบี้ยวผลิตรถชดเชยตามเงื่อนไขรัฐ ล่าสุด ไร้ทรัพย์สินให้ยึด
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ต้อนรับปี 2569 เมื่อกรมสรรพสามิตประกาศยกระดับมาตรการทางกฎหมายขั้นสูงสุดกับ บริษัท เนต้า ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV 3.0) ได้ ท่ามกลางกระแสข่าวที่สร้างความกังวลว่ารัฐอาจไม่สามารถเรียกคืนเงินภาษีประชาชนได้ครบถ้วนเนื่องจากทรัพย์สินในไทยมีไม่เพียงพอ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 เพจ Drama-addict ได้แชร์ข่าวจากเพจ THAI PRESS พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการสืบทรัพย์สิน เนื่องจากมีข้อมูลระบุว่า บริษัทอาจมีการปิดกิจการหนี และทรัพย์สินส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในรูปแบบของการเช่าทั้งหมด ทำให้ยากต่อการยึดทรัพย์เพื่อชดใช้คืนเงินภาษีของประชาชน
