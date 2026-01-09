ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 9 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 09:48 น.
51

9 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ดอยช์ แบงค์ พาร์ค แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ดอร์ทมุนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา แฟร้งค์เฟิร์ต VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : ดอยช์ แบงค์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Eintracht Frankfurt

วิเคราะห์บอล แฟร้งค์เฟิร์ต – ดอร์ทมุนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะไม่มีชื่อของ โจนาธาน เบอร์การ์ดต์ กับ มิชี่ บัตชูอายี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ฟาเรส ชาอิบี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เอลเยส สคิรี้ กับ ฌอน-มัตเตโอ บาโฮยา

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เคาอา ซานโตส, เอ็นนัมดิ คอลลินส์, โรบิน ค็อช, อาร์ตูร์ เธอัต, ราสมุส คริสเตนเซ่น, มาห์มูด ดาฮูด, ฮูโก้ ลาร์สสัน, นาเธเนี่ยล บราวน์, ชาน อูซุน, ริตสึ โดอัน และ อันสการ์ คเนาฟ์

Credit : Eintracht Frankfurt

ดอร์ทมุนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ อารอน อันเซลมิโน่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง รามี่ เบนเซไบนี่ ที่ติดภารกิจทีมชาติ อีกทั้งในรายของ โจ๊บ เบลลิงแฮม ที่ติดโทษแบน

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ วัลเดอมาร์ อันทอน

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, วัลเดอมาร์ อันทอน, เอ็มเร่ ชาน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน บรันด์, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – ดอร์ทมุนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 28/10/25 แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 17/01/25 แฟร้งค์เฟิร์ต 2-0 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 28/04/24 ดอร์ทมุนด์ 2-0 แฟร้งค์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา)
  • 17/03/24 ดอร์ทมุนด์ 3-1 แฟร้งค์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/23 แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 20/12/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/25 แพ้ บาร์เซโลนา 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-6 (บุนเดสลีกา)
  • 30/11/25 เสมอ โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)

ดอร์ทมุนด์

  • 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 07/12/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
Credit : Eintracht Frankfurt

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : เคาอา ซานโตส (GK) – เอ็นนัมดิ คอลลินส์, โรบิน ค็อช, อาร์ตูร์ เธอัต – ราสมุส คริสเตนเซ่น, มาห์มูด ดาฮูด, ฮูโก้ ลาร์สสัน, นาเธเนี่ยล บราวน์ – ชาน อูซุน, ริตสึ โดอัน – อันสการ์ คเนาฟ์

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ อันทอน, เอ็มเร่ ชาน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน บรันด์ – มักซิมิเลียน ไบเออร์, แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

แฟร้งค์เฟิร์ต 1-2 ดอร์ทมุนด์

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

