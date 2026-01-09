บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน

แฟนคลับใจหาย ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วน ‘พี่จอง’ พักจอยาว 1 เดือน หลังทำงานหนักมาร่วม 2 ปี แทบไม่ได้พัก จนล้าสะสม-ปวดต้นคอ ต้องหยุดพักงาน ทำกายภาพบำบัด

ด้อมใจฟูอดเป็นห่วงไม่ได้ วันนี้ (6 ม.ค. 69) ช่องยูทูบขวัญใจมหาชนอย่าง Cullen HateBerry ที่มักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านการท่องเที่ยวของสองหนุ่มเกาหลีหัวใจไทย คัลแลน และ พี่จอง ออกมาประกาศข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพี่ใหญ่ของแก๊งอย่าง พี่จอง ที่ต้องหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอนานนับเดือน

เคอร์บี้ (Kirby) โปรดิวเซอร์คู่ใจของช่อง ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางคอมมูนิตี้ เพื่อแจ้งให้แฟน ๆ ทราบถึงสาเหตุและอาการป่วยของพี่จอง เผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา พี่จองทำงานหนักโดยแทบไม่ได้หยุดพัก ทำให้ความอ่อนล้าสะสมในร่างกาย จนเริ่มมีอาการอ่อนล้าสะสม และ ปวดต้นคอที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแฟนคลับอาจสังเกตเห็นได้จากคลิปล่าสุดเขาเริ่มมีอาการไม่สบายตัวและการเคลื่อนไหวคอทำได้จำกัด ทางทีมงานยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง

เพื่อให้พี่จองกลับมาแข็งแรงเต็มร้อย ทีมงานจึงตัดสินใจประกาศว่าพี่จองจะงดเข้าร่วมการถ่ายทำคลิป YouTube เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ช่วงเวลานี้จะใช้ไปกับการโฟกัสเรื่องการพักผ่อน และการทำ กายภาพบำบัด อย่างจริงจัง

“สวัสดีครับ Kirby ครับ

ห่างหายจากการอัปเดตไปสักพักวันนี้เลยขอมาแจ้งในฐานะโปรดิวเซอร์ของช่องครับ

ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า พี่จองจะไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทำ YouTube ได้ประมาณ 1 เดือน หลังจากทำงานต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปีโดยแทบไม่ได้พักความอ่อนล้าได้สะสม และอาการปวดต้นคอก็ค่อย ๆ รุนแรงขึ้น

หลายคนอาจสังเกตเห็นได้จากคลิปล่าสุด ๆ ว่าเริ่มมีอาการไม่สบายตัว และการเคลื่อนไหวคอที่ค่อนข้างจำกัด อาการนี้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่ผมพิจารณาแล้วว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจส่วนตัวอย่างไรพี่จองจะพักการถ่ายทำเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อโฟกัสกับการพักผ่อนและทำกายภาพบำบัด

ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้ เพื่อให้พี่จองสามารถฟื้นตัวได้อย่างสบายใจ และใช้เวลานี้ในการดูแลร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอย่างเหมาะสมครับ

Kirby”

ทันทีที่ทราบข่าว ช่องคอมเมนต์แทบแตกไปด้วยข้อความส่งกำลังใจจากแฟน ๆ ที่เข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกัน โดยให้กำลังใจของให้พี่จองกลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยไว

“ขอเป็นกำลังใจให้พี่จอง หายจากอาการปวดต้นคอ ไวไวนะคะ พักผ่อนเยอะๆ พี่จองเก่งมากๆ ขอบคุณที่เป็นความสุขให้กับทุกคนมาตลอด ขอให้กำลังใจทีมงาน hateberry ทุกคนด้วยนะคะ ขอให้แบ่งเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะ อย่าเจ็บอย่าป่วยกันเลย สู้ ๆ”

“ขอบคุณตลอด 2 ปีที่ไม่เคยหยุดพัก.. ถึงเวลาต้องชาร์จแบตแล้วนะพี่จอง ข่าวการพักรักษาตัว 1 เดือนของพี่จอง ทำให้พวกเราเป็นห่วงมาก แต่ก็ดีใจที่พี่ตัดสินใจพักเพื่อตัวเองจริงๆ อาการปวดต้นคอไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลย อยากให้พี่ใช้เวลาช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด กินของอร่อยๆ นอนหลับให้เต็มอิ่ม

พวกเราจะคิดถึงรอยยิ้มและความสดใสของพี่นะ แต่จะรออย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้พี่จองคนเดิมกลับมาแบบ Strong กว่าเดิม! รักและซัพพอร์ตพี่”

“ฝากบอกพี่จองอัพเดทไอจีบ่อย ๆ นะคะแฟน ๆ จะได้หายคิดถึง และขอให้พี่จองหายไวไว สุขภาพกลับมาแข็งแรง จะได้รีบกลับมาสร้างรอยยิ้มให้พวกเราเหมือนเดิม”

คัลแลน แจง พี่จองไม่ถ่ายทำ 1 เดือน
ภาพจาก Youtube : 컬렌 Cullen HateBerry
ชาวเน็ตให้กำลังใจคัลแลนและพี่จอง
ภาพจาก Youtube : 컬렌 Cullen HateBerry
พี่จอง และ คัลแลน- 3
ภาพจาก Instagram : cullen_hateberry
พี่จอง และ คัลแลน - 1
ภาพจาก Instagram : cullen_hateberry
พี่จอง และ คัลแลน- 2
ภาพจาก Instagram : cullen_hateberry

