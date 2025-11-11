ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน
คัลแลน-พี่จอง เที่ยวตลาดน้ำ เจอแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อลายมังกร 500 บาท กางเกงช้าง 400 บาท ชาวเน็ตถกสนั่นราคาสูงเกินจริง อับอายแทน วอนรักษาภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
เกิดเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตถกเถียงอีกครั้ง หลังจากที่ยูทูปเบอร์หนุ่ม คัลแลน และ พี่จอง จากช่อง 컬렌 Cullen HateBerry พาไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำชื่อดังแห่งหนึ่ง ทั้งคู่ล่องเรือเพื่อซื้อของกินต่าง ๆ ตั้งแต่ไส้กรอกอีสานราคา 100 บาท และ น้ำมะพร้าวสดราคา 120 บาท จากนั้นนั่งเรือชมวิวตลาดน้ำไปเรื่อย ๆ ต่อมาแม่ค้าร้านเสื้อเสื้อผ้าตะโกนเรียกทั้งสองและไม้ตะขอเกี่ยวเรือเข้าไปจอดที่ร้าน จนคัลแลนถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า “โอ้..จับ..โดนจับแล้วครับ”
พี่จองชี้ไปเสื้อลายมังกรตัวหนึ่ง จากนั้นมีการสอบถามว่าใส่เสื้อไซซ์อะไร พร้อมบอกเพิ่มเติมกับแม่ค้าว่า “ถ้าแพงไม่ซื้อครับ” ซึ่งแม่ค้าก็ตอบกลับว่า “โอเคค่ะ ไม่แพงค่ะ…สำหรับคุณนะ คิด 600 บาทพอ” ฝั่งพี่จองกล่าวว่าแพงครับ แต่แม่ค้ายังตอบกลับว่าไม่แพง เพราะปักลายมังกรไทยแลนด์ เมื่อยูทูปเบอร์หนุ่มขอต่อราคา 400 บาท ซึ่งอีกฝ่ายบอกปฏิเสธและลดให้เหลือ 550 บาท แต่สุดท้ายลดให้เหลือ 500 บาท
ฝั่ง คัลแลนบอกกับแม่ค้าไปว่าอยากได้กางเกงช้างสีดำ ทางร้านบอกว่าราคา 400 บาท รวมทั้งหมด 2 ตัว 900 บาท ซึ่งคัลแลนสอบถามว่าขอลดเหลือ 800 บาทได้ไหม ฝั่งแม่ค้าตอบกลับว่าลดไม่ได้แล้วเพราะความจริงราคา 1,000 บาท ลดให้แล้ว 100 บาท ก่อนจะจ่ายเงินพี่จองถึงกับกล่าวออกมาว่า “ขายเก่งมาก”
หลังจากตรวจสอบคอมเมนต์ใต้คลิปชาวเน็ตหลายคนพูดถึงประเด็นเรื่องราคาของที่สูงเกินไป เช่น “ในฐานะคนราชบุรี รู้สึกอายมาก ป้าขายเสื้อ ไม่น่ารักอย่างแรง ล็อคเรือไม่ให้ไปแล้วยังทำเหมือนบังคับซื้อ ราคาก็แพงเว่อร์เกิน นี่อายตั้งแต่คัลแลนมาครั้งแรกแล้วนะ ครั้งนี้พี่จองมาด้วยอายกว่าเดิมอีก แย่ ๆ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำงานบ้างเถอะ ก่อนนักท่องเที่ยวจะหายหมด”
“ขอบคุณคุณอิง ที่ไม่ตัดช่วงราคาที่แม่ค้าบอก จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติไม่ถูกเอาเปรียบ”
“ถึงวินาทีที่ป้าขายเสื้อ ถึงต้องกดหยุด ไม่อยากดูต่อ อับอายแทน อยากจะบอกพี่จอง กับคัลแลนว่า เงินอยู่ในกระเป๋าเรา ถ้ารู้สึกว่าสินค้าแพง ไม่ต้องเกรงใจแม่ค้า ขอให้กล้าที่จะปฏิเสธ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตำหนิ ไม่มีใครยินดีกับคนที่เอาเปรียบคนอื่นค่ะ”
“ตั้งแต่ติดตามช่องนี้มา 3 ปี นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า “แพง” ออกจากปากพี่จอง ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพี่จองต่อราคาเลยซักครั้งแต่ที่นี่ คือแพงตั้งแต่ด่านแรก ค่าเรือ ค่าอาหาร และที่รู้สึกว่าเกินไปจริง ๆ คือร้านเสื้อ กับกางเกงช้าง ป้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือเข้าไปเลย และมัดมือชกขาย เสื้อตัวละ 600 แทบต่อไม่ลดเลย กางเกงช้างตัวละ 400 อันนี้คือเกินไปมากจริง ๆ ค่ะ #ขอบคุณอิงนะที่ไม่ตัดออก เผื่อจะมีการปรับปรุงบ้าง”
