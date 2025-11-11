ข่าว

เปิดโทษหนัก แม่ค้าตลาดน้ำ ปมดราม่าพี่จอง-คัลแลน ปรับสูงสุด 1.4 แสน จำคุก 7 ปี

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 15:20 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 15:20 น.
95
พาณิชย์ฯ ราชบุรี ลุยตรวจร้านค้าดราม่าคัลแลน จ่อเอาผิดขายของแพงเกินจริง-ไม่ติดป้ายราคา

บุกตรวจสอบร้านค้า หลังดราม่าพี่จอง-คัลแลน แม่ค้ายอมรับผิดไม่ติดป้ายราคา เสนอคืนเงิน 900 บาท เจ้าหน้าที่จ่อเอาผิด 2 ข้อหา ไม่ติดป้ายราคาและขายของแพงเกินจริง โทษสูงสุดปรับ 1.4 แสน จำคุก 7 ปี

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี รายงานความคืบหน้าล่าสุด กรณียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวเกาหลีชื่อดัง พี่จอง-คัลแลน เจ้าของช่อง Cullen HateBerry ได้เผยแพร่คลิปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีและมีร้านค้าเสนอขายเสื้อผ้าราคาสูงเกิน ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องขายแพงเกินไปไหม และร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยและจังหวัดราชบุรี

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี,อำเภอดำเนินสะดวก, ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี และตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ร่วมลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีประกอบกิจการตามข้อระเบียบกฎหมายและมาตรการที่กำหนดไว้

ล่าสุด ได้ลงพื้นที่ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรากฏในคลิปท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์ดัง ซึ่งเป็นร้านค้าติดคลองจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าของฝาก พบว่ามีเจ้าของร้านและลูกสาวแสดงตัวเป็นคนที่ปรากฏในคลิป พร้อมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่า “จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือมา และจำได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังเพราะลูกสาวติดตามดูคลิปอยู่ ก็ได้เสนอขายสินค้าไปตามคลิป และยอมรับว่าร้านตนไม่ติดป้ายแสดงสินค้า ยอมรับผิดทุกอย่าง หากเป็นไปได้อยากคืนเงินให้ยูทูบเบอร์ดังทั้งสอง จากนี้จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อทุกคน”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้าขายสินค้าให้พี่จอง-คัลแลน
ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยพร้อมว่ากล่าวตักเตือน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้เข้าเปรียบเทียบปรับ 2 กรณี ผู้จำหน่ายสินค้าไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่ราคาแพงเกินความสมควร ที่มีโทษค่อนข้างสูง คือมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับ 140,000 บาท ซึ่งโทษเรื่องที่สองได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปให้ปากคำและยื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนว่ามีเหตุอันควรแค่ไหนที่ตั้งราคาจำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งให้ทุกร้านให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

