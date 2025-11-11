บันเทิง

ปรับ 2 พัน แม่ค้าตลาดน้ำ ดราม่าพี่จอง-คัลแลน ถามกลับ ‘จะเอาเงินคืนไหม’

พาณิชย์ฯ ราชบุรี สั่งปรับ 2,000 บาท แม่ค้าตลาดน้ำ ปมขายของแพงคัลแลน-พี่จอง

พาณิชย์ฯ ราชบุรี สั่งปรับแม่ค้าตลาดน้ำ 2,000 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาแสดงสินค้า หลังดราม่า คัลแลน-พี่จอง ซื้อเสื้อปัก 500 บาท และ กางเกงช้าง 400 บาท ฝากขอโทษ ลั่น ไม่ได้ทำอะไรร้ายแรง-ยินดีคืนเงิน

จากกรณีที่ พี่จอง และ คัลแลน ยูทูปเบอร์หนุ่มจากช่อง 컬렌 Cullen HateBerry นั่งเรือเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือเข้ามาภายในร้าน จากนั้นขายเสื้อปักลายมังกรไทยแลนด์ ราคา 500 บาท และ กางเกงช้าง ราคา 400 บาทให้กับทั้งคู่ รวม 2 ตัว 900 บาท จนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ว่าราคาสูงเกินไปหรือไม่

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ตาเป้ อัปเดตว่า สำนักงานพาณิชจังหวัด, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสื่อมวลชน เข้ามาตรวจสอบร้านค้าที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ ทางเจ้าหน้าที่สอบถามว่าวันที่ยูทูปเบอร์หนุ่มเข้ามาซื้อสินค้ามีการติดป้ายราคาหรือไม่ ฝั่งแม่ค้ายอมรับว่าไม่ได้ติดป้ายราคา พร้อมอธิบายว่า “ถ้าเวลาขายต่างชาติจะบอกเยอะกว่านี้นะ แต่ว่าเราเห็นเป็นคนดัง เราเลยขายในแบบราคาคนไทย” โดยปกติแล้วเสื้อปักลายมังกรขายอยู่ที่ 600 บาท ส่วนกางเกงลายช้างราคา 400 บาท เสริมว่ากางเกงช้างมีหลายเกรด ถ้าเป็นของจีน ทุนอยู่ที่ตัวละ 50 บาท

นอกจากนี้ แม่ค้าเปิดใจว่าไม่สามารถติดราคาได้ เพราะแขกต่างชาติขอต่อราคาเยอะ เช่น หากบอกราคา 600 บาทจะถูกขอต่อราคาเหลือเพียงแค่ 100 บาท

แม่ค้าที่ขายเสื้อและกางเกงให้พี่จอง-คัลแลน 2
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าการไม่ติดป้ายราคานั้นมีความผิดตามข้อกฏหมาย มาตรา 28 เรื่องหารไม่ติดป้ายแสดงราคา มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท วันนี้ต้องถูกปรับเลยโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้า ส่วนเรื่องการขายสินค้าราคาแพง มาตรา 29 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งภายในคลิปของยูทูปเบอร์หนุ่มได้พูดถึงราคาสินค้าที่มีราคาแพง เจ้าหน้าที่จึงต้องเชิญทางร้านไปให้ข้อเท็จจริงที่สำนักงานพาณิชจังหวัดว่าสินค้าที่ขายมีต้นทุนเท่าไหร่ โดยต้องมีเอกสารประกอบการดำเนินกิจการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

แม่ค้าที่ขายเสื้อและกางเกงให้พี่จอง-คัลแลน
อย่างไรก็ดี แม่ค้าพูดออกมาว่า “ไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงเลย มากันซะจนน่ากลัว ฝากขอโทษเขาด้วยก็ได้ค่ะ จะเอาเงินคืนไหมคะโอนเงินคืนให้ได้ ถามว่าต้องการเงินคืนไหม เดี๋ยวโอนเงินคืนให้แล้วของให้ไปเลย อยากฝากขอโทษจริง ๆ เดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้ถ้าเขาต้องการ หนูยินดี

ต่อมา เพจตาเป้ ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “พาณิชย์ ราชบุรี ปรับร้านค้าขายเสื้อกางเกง ตลาดน้ำ 2 พัน ฐานไม่แสดงราคา”

แม่ค้าขายเสื้อดราม่าพี่จอง-คัลแลน เจอโทษปรับ 2000 บาท
ดราม่า คัลแลน-พี่จอง เที่ยวตลาดน้ำ เจอแม่ค้าโก่งราคา
ดราม่า คัลแลน-พี่จอง เที่ยวตลาดน้ำ เจอแม่ค้าโก่งราคา 1
