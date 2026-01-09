สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่
สาวนักเต้นโพลแดนซ์ เล่านาที จิวเจาะน้องสาว หลุดกระเด็นออกจากกางเกงกลางฟิตเนส เผยเคยหลุดมาแล้วรอบนึง ยืนยันจะกลับไปเจาะใหม่อีก
กลายเป็นเรื่องราวไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อหญิงสาวเจ้าของบัญชี TikTok ชื่อ @theskinsirenn ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าและนักเต้นโพลแดนซ์ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์สุดอับอายและเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย
เธอได้โชว์จิวลักษณะห่วงวงแหวนเล็กๆ พร้อมระบุว่า สิ่งนี้เพิ่งจะร่วงหลุดออกมาจากขากางเกงของเธอลงไปกองกับพื้นโรงยิม ซึ่งมันคือจิวที่เธอเจาะไว้บริเวณอวัยวะเพศ หรือที่เรียกว่าการเจาะแบบ Fourchette (บริเวณรอยพับผิวหนังด้านหลังปากช่องคลอด)
หญิงสาวรายนี้เปิดเผยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยเจาะมาแล้วและมันก็หลุดออกมาขณะกำลังเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลลงไปในรองเท้าบูท
เมื่อล้วงออกมาก็พบว่าเป็นจิวที่เจาะไว้ โดยสาเหตุที่ทำให้จิวหลุดออกมาอยู่บ่อยๆ นั้น เป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเธอที่เป็นนักเพาะกายและต้องขยับร่างกายหนักๆ ตลอดเวลา ทำให้เกิดการเสียดสีบริเวณจุดที่เจาะจนผิวหนังเกิดการฉีกขาด
นอกจากเรื่องการออกกำลังกายแล้ว เธอยังยอมรับตรงๆ ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวบาดเจ็บและฉีกขาดได้ง่าย
แม้เธอจะพยายามรอให้แผลหายดีแล้วค่อยกลับไปเจาะใหม่ แต่ปัญหาก็ยังจะเกิดขึ้นเหมือนเดิม จนล่าสุดช่างเจาะของเธอได้เตือนว่า ไม่ควรกลับไปเจาะซ้ำเป็นครั้งที่ 3 อีก เพราะสภาพผิวหนังบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการฉีกขาดอย่างถาวร
อย่างไรก็ตาม แม้เธอจะต้องเจ็บตัวและต้องขายหน้ากลางที่สาธารณะถึง 2 ครั้ง แต่สาวรายนี้กลับยืนยันว่าเธอไม่สนคำเตือนใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมประกาศว่าทันทีที่แผลหายเป็นปกติดี เธอจะกลับไปเจาะตรงที่เดิมอีกครั้ง เพราะเป็นความชอบส่วนตัว และมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ใช้ชีวิตแอคทีฟ ซึ่งคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
@theskinsirenn
I am SAD SAD I LOVED THIS PIERCING
