ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 15:49 น.
56

สาวนักเต้นโพลแดนซ์ เล่านาที จิวเจาะน้องสาว หลุดกระเด็นออกจากกางเกงกลางฟิตเนส เผยเคยหลุดมาแล้วรอบนึง ยืนยันจะกลับไปเจาะใหม่อีก

กลายเป็นเรื่องราวไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อหญิงสาวเจ้าของบัญชี TikTok ชื่อ @theskinsirenn ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าและนักเต้นโพลแดนซ์ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์สุดอับอายและเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย

เธอได้โชว์จิวลักษณะห่วงวงแหวนเล็กๆ พร้อมระบุว่า สิ่งนี้เพิ่งจะร่วงหลุดออกมาจากขากางเกงของเธอลงไปกองกับพื้นโรงยิม ซึ่งมันคือจิวที่เธอเจาะไว้บริเวณอวัยวะเพศ หรือที่เรียกว่าการเจาะแบบ Fourchette (บริเวณรอยพับผิวหนังด้านหลังปากช่องคลอด)

หญิงสาวรายนี้เปิดเผยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยเจาะมาแล้วและมันก็หลุดออกมาขณะกำลังเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลลงไปในรองเท้าบูท

บรรยากาศภายในโรงยิมที่มีเครื่องออกกำลังกาย
ภาพจาก: Daily Star

เมื่อล้วงออกมาก็พบว่าเป็นจิวที่เจาะไว้ โดยสาเหตุที่ทำให้จิวหลุดออกมาอยู่บ่อยๆ นั้น เป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเธอที่เป็นนักเพาะกายและต้องขยับร่างกายหนักๆ ตลอดเวลา ทำให้เกิดการเสียดสีบริเวณจุดที่เจาะจนผิวหนังเกิดการฉีกขาด

นอกจากเรื่องการออกกำลังกายแล้ว เธอยังยอมรับตรงๆ ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวบาดเจ็บและฉีกขาดได้ง่าย

แม้เธอจะพยายามรอให้แผลหายดีแล้วค่อยกลับไปเจาะใหม่ แต่ปัญหาก็ยังจะเกิดขึ้นเหมือนเดิม จนล่าสุดช่างเจาะของเธอได้เตือนว่า ไม่ควรกลับไปเจาะซ้ำเป็นครั้งที่ 3 อีก เพราะสภาพผิวหนังบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการฉีกขาดอย่างถาวร

อย่างไรก็ตาม แม้เธอจะต้องเจ็บตัวและต้องขายหน้ากลางที่สาธารณะถึง 2 ครั้ง แต่สาวรายนี้กลับยืนยันว่าเธอไม่สนคำเตือนใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมประกาศว่าทันทีที่แผลหายเป็นปกติดี เธอจะกลับไปเจาะตรงที่เดิมอีกครั้ง เพราะเป็นความชอบส่วนตัว และมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ใช้ชีวิตแอคทีฟ ซึ่งคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

@theskinsirenn

I am SAD SAD I LOVED THIS PIERCING

♬ original sound – theskinsiren

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

57 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

8 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ &quot;เลิกร้องเพลง&quot; กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

11 นาที ที่แล้ว
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย &quot;เสียใจ&quot; เต็มกระดาษ ข่าว

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

37 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข่าว

ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง “บิ๊กโจ๊ก” ขอเพิกถอนคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก “สุรเชษฐ์ หักพาล” หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” รับเป็นความผิดพลาดของส.บอลไทย หลังชวดเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
NocNoc ประกาศยุติให้บริการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ ข่าว

ช็อก NocNoc ปิดกิจการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ หยุดรับออเดอร์ 9 ก.พ.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตจุฬาฯ เจ๋ง คว้าแชมป์ GrabSpark 2025 ผุดไอเดีย “GrabMed” ยกระดับบริการสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569: วันไหน ขั้นตอนลงคะแนน แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดจักรวาล “เอ๋เอ๋” คบซ้อน 4 ผัว นายพัน-ตำรวจ-นายสิบ ติดกับดักรักลวงโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เพียงพนอ บุญกล่ำ&quot; มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “เพียงพนอ บุญกล่ำ” มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บ่อขยะถล่มในฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังสูญหายอีก 38 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 15:49 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ &quot;เลิกร้องเพลง&quot; กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย &quot;เสียใจ&quot; เต็มกระดาษ

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง “บิ๊กโจ๊ก” ขอเพิกถอนคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button