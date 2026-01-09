ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม ในพื้นที่ 9 จังหวัด น้ำท่วมภาคใต้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม 6 เดือน ช่วยเหลือ 9 จังหวัดภาคใต้ ประสบภัยน้ำท่วม ม.33 จ่าย 3% ม.39 เหลือ 278 บาท
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2569 โดยมีใจความว่า
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงจากอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 อันส่งผลกระทบต่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงสมควรลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้นายจ้างซึ่งขึ้นทะเบียนนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ในท้องที่จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละสาม ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
ข้อ 2 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งมีทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละสองร้อยแปดสิบสามบาท
ข้อ 3 ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้างหรือ ผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569 ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
