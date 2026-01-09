เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

เกิดอะไรขึ้น? เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้านกะทันหัน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “แค้นอะไรขนาดนั้น จะไม่จบใช่ไหม?” เตรียมไลฟ์เล่าทุกอย่าง 1 ทุ่มวันนี้
อยู่ ๆ ก็มีเรื่องทำให้ถึงจุดเดือดอีกแล้ว เมื่อ เอ๋ มิรา ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “พอดีมีหมาไปร้องเรียนให้สรรพากรมาตรวจสอบหนูค่ะ วันนี้เลยเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะ อธิบายทุกอย่างให้หนูเข้าใจ หนูจ่ายภาษีถูกต้องตามกฏหมาย หมามันเลยได้แค่เห่า กัดไม่ได้ ไปทำสวนต่อดีกว่าค่ะ เสียเวลาชีวิต #ขอบคุณที่ใส่ใจหนูขนาดนี้นะคะ ทำตัวไม่น่าเคารพเลยน๊า”
เอ๋ มิรา โพสต์เล่าต่อ พร้อมถามกลับคู่กรณีที่เป็นคนแจ้งให้สรรพากรมาที่บ้านด้วยว่า “ทุกอย่างที่พวกคุณทำ มันรุนแรงมากนะ สรรพากรมาถึงบ้าน เต็มรถตู้เลย คิดดูว่าหนูไม่มีความรู้เรื่องนี้ หนูจะตกใจขนาดไหน แล้วมารู้ทีหลังว่า มีคนแจ้งสรรพากรให้มาลงหนู ยิ่งรู้ว่าเป็นพวกคุณ กะจะเอาหนูให้จ่มเลยหรอ หนูทำไรให้แค้นขนาดนั้นอะ”
ก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศเตรียมขึ้นไลฟ์ในช่องทางติ๊กต็อก เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมด “ยังไงมันก็ไม่จบใช่ไหมคะ งั้นพรุ่งนี้ตอน 1 ทุ่ม หนูจะไลฟ์ใน ตต เล่าทุกอย่าง ตอนนี้ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน ขอกำลังใจให้หนูผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ด้วยนะคะ” งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตรอรุมใส่ใจที่หน้าจอได้เลย
อ้างอิงจาก : FB มิรา ชลวิรัลวานิศร์
