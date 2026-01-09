ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:58 น.
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569

เมเจอร์ฯ จัดใหญ่เด็กดูหนังฟรี แจกป๊อปคอร์น-สมัครบัตรฟรี เนรมิตงาน Kids Sweet Carnival เต็มอิ่ม 2 วัน 10-11 ม.ค. 2569 เข้าฟรี พร้อมลุ้นของรางวัลเพียบ เช็กเงื่อนไข-สาขาที่ร่วมรายการ

วันเด็กแห่งชาติปี 2569 นี้ หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มีแผนว่าจะพาเจ้าตัวเล็กไปฉลองที่ไหน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (Major Cineplex) ขออาสาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุข ด้วยแคมเปญใหญ่ Major Kids Day 2026 ขนกองทัพความบันเทิงมาเอาใจเด็ก ๆ แบบจัดเต็ม ทั้งโปรโมชั่นดูหนังฟรี ของกินฟรี และกิจกรรมเวิร์กช็อปเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้กลายเป็นความทรงจำแสนพิเศษของทุกครอบครัว

โปรฯ แรงรับวันเด็ก 2569 ใครได้สิทธิ์บ้าง?

เมเจอร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์เรื่องโปรดฟรี เพียงคุณพ่อคุณแม่ซื้อตั๋วหนัง 1 ใบ ก็รับสิทธิ์ให้น้องดูฟรีได้ทันที 1 ที่นั่ง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ดูฟรีเฉพาะภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ ในระบบปกติ และ โรงภาพยนตร์ Kids Cinema ตามเงื่อนไขดังนี้

  • สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ที่มีบัตรสมาชิก M GEN Kids (สามารถสมัครฟรีได้ทุกสาขา)
  • ผู้ปกครองซื้อตั๋ว 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์เด็กดูฟรี 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์ที่ตู้ E-ticket
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน
  • สิทธ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ภาพยนตร์และสาขาที่ร่วมรายการ

สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ที่มีรอบฉาย) และโรงภาพยนตร์ Kids Cinema และ มีภาพยนตร์ที่เข้าร่วม ดังนี้

  • Zootopia 2 (นครสัตว์มหาสนุก 2)
  • The SpongeBob Movie: Search for Squarepants (เดอะ สพันจ์บ็อบ มูฟวี่ ภารกิจตามหาสพันจ์บ็อบ)
  • Dream Animals the Movie
  • มหัศจรรย์ไอดอล พริตตี้เคียว เวทีประกายแสง คอนเสิร์ตนี้เพื่อเธอ
  • Peppa Pig: Peppa Meets the Baby

ทุกท่านสามารถตรวจสอบรอบฉายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ที่แอปพลิเคชัน Major หรือ www.majorcineplex.com

แต่งชุดคาแรกเตอร์หนัง รับฟรีป๊อปคอร์น 27 ออนซ์

เพิ่มสีสันการดูหนังให้สนุกยิ่งขึ้น! เพียงน้อง ๆ แต่งตัวเป็นตัวละครจากภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ มาดูหนังที่โรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา (Kids Cinema) รับป๊อปคอร์นไปทานฟรี ๆ สำหรับสมาชิก M GEN Kids อายุไม่เกิน 12 ปี ที่แต่งชุดคาแรกเตอร์หนังและถ่ายรูปเช็กอินติด #วันเด็กที่คิดส์ซีนีมา รับสิทธิ์ที่จุดบริการโรงภาพยนตร์ (คู่กับบัตร M GEN Kids) จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ (1 เบอร์ / 1 สิทธิ์ / 1 คน) เฉพาะโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทั้ง 23 สาขา

สมัคร M GEN Kids ฟรี 1-12 ม.ค.นี้

เพื่อให้ไม่พลาดสิทธิพิเศษ เมเจอร์ฯ เปิดให้เด็ก ๆ อายุไม่เกิน 12 ปี เท่านั้น สมัครบัตรสมาชิกฟรี

  • 1 – 12 ม.ค. 69 : สมัครฟรีได้ที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทุกสาขา
  • 10 – 12 ม.ค. 69 : สมัครฟรีได้ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

พิเศษสำหรับพี่ ๆ นักเรียนสมัคร M GEN Student เพียง 20 บาท (ปกติ 50.-) และบุคคลทั่วไปสมัคร M GEN Regular เพียง 30 บาท (ปกติ 100.-)

งานใหญ่ Kids Sweet Carnival @เมเจอร์ฯ รัชโยธิน

ปิดท้ายด้วยบิ๊กอีเวนต์ Major Kids Day 2026: Kids Sweet Carnival ที่เมเจอร์ฯ รัชโยธิน ร่วมกับ D-Nee และ เถ้าแก่น้อย เนรมิตลานกิจกรรมให้เป็นโลกแห่งความหวานและความสนุก 2 วันเต็ม 10 – 11 มกราคม 2569 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ฟรีตลอดงาน พบกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น

  • บ้านลมมหาสนุก : ให้เด็ก ๆ ปลดปล่อยพลังกระโดดโลดเต้น
  • เค้กยักษ์มหัศจรรย์ : จุดเช็กอินถ่ายรูปสุดว้าว
  • Workshop พวงกุญแจ : ประดิษฐ์ของที่ระลึกชิ้นเดียวในโลก
  • Cupcake Junior Chef : สวมบทเชฟตัวน้อยแต่งหน้าคัพเค้ก
  • ลุ้นรางวัล : เล่นเกมชิงของรางวัลมากมายตลอดวัน

สำหรับสมาชิก M GEN Kids ที่ลงทะเบียนหน้างาน 200 คนแรก/วัน รับ Kids Gift Set สุดพรีเมียมกลับบ้านไปเลย วันเด็กปีนี้ ปักหมุดเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไว้ในปฏิทิน แล้วพาน้อง ๆ ไปเติมเต็มความฝันและความสนุกกันได้เลย!

ข้อมูลจาก : majorcineplex

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

